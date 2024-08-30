Хто має право видавати повістки: це можуть робити не лише представники ТЦК

Поліція має стежити за законністю вручення

В умовах воєнного стану питання мобілізації та вручення повісток є надзвичайно актуальним. Однак не всі розуміють, хто має право вручати повістки та які дії можуть здійснювати правоохоронні органи під час цього процесу.

Наразі вручати повістки можуть не лише представники ТЦК та СП. Також їх можуть надсилати поштою, пише ТСН.

Повістки можуть вручати:

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад (у разі отримання розпорядження ТЦК);

керівники (голови) державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (тільки за розпорядженням ТЦК);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

представники ТЦК, яких керівник військкомату наказом уповноважив на видавання повісток.

Роль поліції у процесі вручення повісток

Поліція не має прямого повноваження вручати повістки. Їхня роль полягає в забезпеченні правопорядку під час вручення представниками ТЦК та СП. Тобто правоохоронці перебуватимуть на вулиці, а у разі порушення закону, будуть реагувати.

Крім того, поліція за дорученням ТЦК займається розшуком громадян, які ігнорують повістки. У разі виявлення такої особи, правоохоронці мають право затримати її на строк до трьох годин та доставити до територіального центру комплектування.

Нагадуємо, де можуть вручати повістки. Місця не обмежуються лише особистою адресою або роботою. Це може відбуватися у парках, закладах та інших громадських місцях. Не виключено вручення повістки й на блокпостах.

Раніше "Телеграф" писав, як надсилатимуть повістку громадянам, які не мають постійної прописки або зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Особи призовного віку повинні бути готовими до виконання військового обов'язку.