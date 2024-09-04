Повестку от ТЦК могут аннулировать: при каких условиях

Желательно иметь при себе все необходимые документы

Во время войны и всеобщей мобилизации, украинским мужчинам могут вручить повестку где угодно и при любых условиях. Есть случаи, когда ее могут аннулировать.

Это касается граждан, имеющих отсрочку или бронь от призыва. Об этом рассказал Роман Горбач, руководитель управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, в комментарии Military Media Center.

По его словам, если забронированному мужчине все же вручили повестку, ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, где она будет аннулирована при наличии документов, подтверждающих право на отсрочку.

Однако во избежание проблем мужчинам с броней лучше носить эти документы при себе, чтобы не получить повестку на улице.

"И при их предъявлении вручения повестки не будет", — отмечает Горбач.

Кто имеет право на бронирование

Напомним, что с 1 сентября на отсрочку могут рассчитывать: народные депутаты и их помощники; бенефициарные собственники предприятий критической важности; государственные служащие, занимающиеся аналитикой законопроектов или поддержкой информационно-коммуникационных технологий в Верховной Раде и Кабинете Министров.

Отсрочка может также предоставляться работникам предприятий, важных для функционирования и обороны государства, в частности:

полиции, спасательной службы, органов государственной власти и местного самоуправления;

компаний из сферы медиа и культуры;

производителей товаров для армии, предприятий, производящих и ремонтирующих военную технику и боеприпасы;

компаний с мобилизационными задачками и остальных критически принципиальных для экономики компаний.

Согласно новым правилам, обычные предприятия могут забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников сроком 6 месяцев. Однако есть исключение.

Ранее "Телеграф" писал, какие документы должны носить при себе мужчины во время военного положения. Это касается всех, как призывников, так и резервистов.