Які документи мають носити при собі чоловіки під час воєнного стану

Важливо оновляти свої дані

Під час воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані мають носити з собою відповідні документи. Це стосується всіх, як призовників, так резервістів.

У Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, що чоловіку потрібно мати при собі приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного. Однак повний перелік залежить від конкретної ситуації та його військового статусу.

У ТЦК нагадують про важливість стежити за актуальністю ваших даних у військовому обліку. Ви можете оновити інформацію через ЦНАП або за допомогою мобільного додатку "Резерв+".

"Водночас важливо мати інформацію щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру "Оберіг" у застосунку "Резерв+"", — зазначають у центрі комплектування.

Нагадуємо, які документи потрібні абітурієнтам для вступу. Одним з обов’язкових документів для зарахування до вишу для чоловіків віком від 18 до 60 років є військово-обліковий документ, тобто приписне.

Якщо вступник переїздить до іншого міста, звертатися до районного військкомату не потрібно.

Раніше "Телеграф" писав, як тепер ТЦК шукатимуть чоловіків. Якщо людина не стоїть на військовому обліку, інформацію про неї все одно отримають.