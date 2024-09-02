Хто може отримати бронь від мобілізації у вересні: список поповнили

Дехто може отримати відстрочку відразу на рік

Новий закон про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, встановлює порядок бронювання працівників. Також було розширено перелік професій, які можуть отримати відстрочку.

Законом передбачене бронювання для декількох категорії громадян. Так, з 1 вересня на відстрочку можуть розраховувати:

народні депутати та їхні помічники;

бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;

державні службовці, які займаються аналітикою законопроєктів або підтримкою інформаційно-комунікаційних технологій у Верховній Раді та Кабінеті Міністрів.

Відстрочка також може надаватися працівникам підприємств, важливих для функціонування та оборони держави, зокрема:

поліції, рятувальної служби, органів державної влади та місцевого самоврядування;

компаній зі сфери медіа та культури;

виробників товарів для армії, підприємств, які виготовляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;

підприємств із мобілізаційними завданнями та інших критично важливих для економіки підприємств.

Згідно з новими правилами, звичайні підприємства можуть забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників строком на 6 місяців. Виключення зроблено для:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Зазначимо, для працівників підприємств, які визначені як критично важливі для економіки країни, бронь видається на 12 місяців.

Забронювати можуть не всіх

Бронювання надається лише офіційно працевлаштованим особам, які перебувають на військовому обліку. Підприємства, що бажають забронювати співробітників, повинні відповідати принаймні трьом з визначених критеріїв, зокрема бути резидентами "Дія.Сіті", мати високі податкові виплати та відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ.

Важливо зазначити, що бронь від мобілізації для ФОПів не надається, як і для спеціалістів, що працюють за гіг-контрактами. Причина в тому, що Міністерство оборони не бачить їхніх спеціальностей.

Бронь у "Дії"

Процес бронювання можна ініціювати через "Дію", де керівник підприємства подає перелік співробітників для перевірки та отримує рішення протягом доби. Документ про відстрочку можна завантажити на порталі та використовувати за необхідності.

Раніше "Телеграф" писав, що не так з економічним бронюванням. Щоб його отримати, українцеві потрібно офіційно заробляти не менше 34-35 тисяч гривень у місяць.