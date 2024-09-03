Шуфрича скоро судитимуть: справа зрушила з мертвої точки

Йому інкримінують не тільки держзраду

Досудове розслідування справи фінансування депутатом від партії "Опозиція платформа — за життя" російської гвардії у тимчасово окупованому Криму завершено. Ймовірно, йдеться про Нестора Шуфрича

У Державному бюро розслідувань (ДБР) під час оприлюднення цієї інформації ім'я фігуранта не назвали. Проте з матеріалів справи випливає, що йдеться саме про нього та його експомічника В’ячеслава Черепаню.

"Їм інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України). Крім цього народному обранцю також інкриміновано державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України)", — йдеться у повідомлені.

Наразі обвинувачувані перебувають під вартою.

Що відом про справу Шуфрича

Правоохоронці встановили, що Шуфрич та Черепаня разом з іншими довіреними особами після окупації півострова забезпечили реєстрацію нерухомості за законами РФ. Нардеп від ОПЗЖ придбав це майно ще у 2013 році.

Окрім цього 2016 році задля охорони цього майни на ТОТ обвинувачені підписали договір з Росгвардією в Криму. Потім вони передали та перерахували Росгвардії РФ понад 648,7 тис. російських рублів за охорону майна.

У вересні 2023 йому оголосили підозру. За матеріалами справи, Шуфрича завербувала ФСБ РФ. Він виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви.

У своїх виступах та інтерв’ю нардеп публічно підтримував та озвучував наративи Росії, проводячи підривну діяльність проти України. Шуфрич був за проросійське майбутнє України. І навіть після окупації території України депутат не змінив поглядів і підтримував пропаганду Кремля.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Шуфрич вивіз сім’ю до Угорщини і сховав там активи.