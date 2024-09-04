За неявку по повістці можна отримати штраф: як його оскаржити

Для цього треба перевірити відповідність повідомлення або мати поважну причину

Під час загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані громадяни можуть отримувати різні види повісток від ТЦК та СП. Найпоширенішою з них є повістка для оновлення персональних даних.

Неявка до центру комплектування, вважається адміністративним порушенням, за яке передбачено штраф. Юридичний сервіс "Консультант" розповідає, що його можна оскаржити протягом 10 днів.

Правознавці звертають увагу на важливі деталі при оскарженні штрафу. По-перше, повістка має бути правильно оформлена: вона повинна містити гербову печатку, підпис, реєстраційний номер та точні дані. По-друге, повістку повинні вручити особисто або поштовим відправленням, інакше вона вважається недійсною.

Якщо ви отримали штраф, але вважаєте його неправомірним, подати скаргу в суд можна протягом 10 днів з моменту винесення постанови керівником ТЦК та СП . При цьому враховуються поважні причини неявки, такі як хвороба або смерть родича, які можуть стати підставою для скасування штрафу, зазначають юристи.

Нагадуємо, що суди досить часто скасовують такі штрафи. Але єдиної позиції Верховного Суду з цього питання немає, що ускладнює процес оскарження.

Одна з причин такої ситуації – недостатня обізнаність громадян про свої права. Багато хто просто не знає, що штрафи можна оскаржити, і як це зробити. Інша причина – небажання витрачати час і нерви на судові розгляди.

Олена Карнаух-Голодняк звернула увагу на те, що ТЦК часто помиляються при накладенні штрафів, оскільки їхні інструкції постійно змінюються. "ТЦК – це першопрохідці провальних штрафів", — підкреслила вона.

Раніше "Телеграф" писав, за яких умов повістку від ТЦК можуть анулювати. Це стосується громадян, які мають відстрочку чи бронь від призову.