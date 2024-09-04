За неявку по повестке можно получить штраф: как его обжаловать

Для этого нужно проверить соответствие сообщения или иметь уважительную причину

Во время общей мобилизации в Украине военнообязанные граждане могут получать разные виды повесток от ТЦК и СП. Наиболее распространенной из них повестка для обновления персональных данных.

Неявка в центр комплектования считается административным нарушением, за которое предусмотрен штраф. Юридический сервис "Консультант" рассказывает, что его можно обжаловать в течение 10 дней.

Правоведы обращают внимание на важные детали при обжаловании штрафа. Во-первых, повестка должна быть правильно оформлена: она должна содержать гербовую печать, подпись, регистрационный номер и точные данные. Во-вторых, повестку должны вручить лично или почтовым отправлением, иначе она считается недействительной.

Если вы получили штраф, но считаете его неправомерным, подать жалобу в суд можно в течение 10 дней с момента вынесения постановления руководителем ТЦК и СП. При этом учитываются уважительные причины неявки, такие как болезнь или смерть родственника, которые могут стать основанием для отмены штрафа, отмечают юристы.

Напомним, что суды довольно часто отменяют такие штрафы. Но единой позиции Верховного Суда по этому вопросу нет, что усложняет процесс обжалования.

Одна из причин такой ситуации – недостаточная осведомленность граждан о своих правах. Многие просто не знают, что штрафы можно обжаловать, и как это сделать. Другая причина – нежелание тратить время и нервы на судебные разбирательства.

Елена Карнаух-Голодняк обратила внимание, что ТЦК часто ошибаются при наложении штрафов, поскольку их инструкции постоянно меняются. "ТЦК – это первопроходцы провальных штрафов", — подчеркнула она.

Ранее "Телеграф" писал, при каких условиях повестку от ТЦК могут аннулировать. Это касается граждан, имеющих отсрочку или бронь от призыва.