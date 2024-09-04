Чи можна оформити відстрочку, якщо не став на військовий облік: пояснення юриста

Отримати відстрочку можна лише, якщо на те є підстава

Під час воєнного стану в Україні деякі чоловіки можуть отримати відстрочку від мобілізації. Згідно із законодавством, яке регулює питання військової служби, мобілізації та військового обліку, певні категорії чоловіків віком від 18 до 60 років можуть не бути призваними до лав ЗСУ через стан здоров’я або сімейні обставини.

Адвокатка Яна Меюс у своєму дописі в соцмережі розповіла, чи мають право на відстрочку ті, хто не стоїть на військовому обліку або був з нього знятий. За її словами, чоловік спочатку повинен стати на облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Лише після цього громадянин може подати документи для підтвердження права на відстрочку, якщо на це є підстави.

Зазначимо, хто може оформити відстрочку. Згідно із законом, її можуть отримати чоловіки, які:

мають проблеми зі здоров’ям, що підтверджено висновками медичної комісії;

є батьками трьох і більше неповнолітніх дітей або батьками-одиначками, які виховують дитину без допомоги іншого з батьків;

є опікунами неповнолітніх дітей або осіб з інвалідністю.

виховують дитину з інвалідністю або дитину, якій нещодавно було встановлено інвалідність.

доглядають або опікуються хворими членами сім’ї.

Також на відстрочку можуть розраховувати інші категорії громадян. До цього списку входять і внутрішньо переміщені особи.

Нагадуємо, що Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця нова форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.