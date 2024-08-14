У який термін потрібно сплатити або оскаржити штраф від ТЦК

ТЦК часто помиляються при накладенні штрафів

Українці, які ухиляються чи порушують правила військового обліку, можуть бути оштрафовані. Невчасно оплачений штраф від ТЦК подвоюється.

Адвокатка Олена Карнаух-Голодняк в ефірі "Українського радіо" розповіла, у термін потрібно сплатити чи оскаржити покарання за адміністративне порушення.

За її словами, суми штрафів досить значні – від 17 до 25 тисяч гривень. Якщо їх не сплатити протягом 15 днів, то сума подвоюється.

У разі незгоди зі штрафом, особа має право оскаржити його протягом 10 днів з моменту отримання постанови. Попри це, більшість людей вважають за краще сплатити штраф, аніж витрачати час і сили на його оскарження.

Юристка зазначає, що суди досить часто скасовують такі штрафи. Але єдиної позиції Верховного Суду з цього питання немає, що ускладнює процес оскарження.

Одна з причин такої ситуації – недостатня обізнаність громадян про свої права. Багато хто просто не знає, що штрафи можна оскаржити, і як це зробити. Інша причина – небажання витрачати час і нерви на судові розгляди.

Адвокатка також звернула увагу на те, що ТЦК часто помиляються при накладенні штрафів, оскільки їхні інструкції постійно змінюються. "ТЦК – це першопрохідці провальних штрафів", – підкреслила вона.

Зазначимо, що штраф від ТЦК можна оплатити на касі будь-якого банку України. Також це можливо зробити через онлайн-банкінг по реквізитах, які будуть вказані у повідомленні про адміністративне порушення.

Раніше "Телеграф" писав, у яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК. Для цього потрібні законні підстави.