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Чим замінити російське "расположить к себе": маємо дуже ніжний фразеологізм

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Як зберегти чистоту української мови
Як зберегти чистоту української мови. Фото Pinterest

Які українські відповідники варто вживати

Українська мова багата на слова, що точно і виразно передають різні відтінки значень. Проте в умовах тривалого впливу російської мови багато українців іноді плутаються у використанні окремих висловів.

Наприклад, доволі поширеною є ситуація, коли замість українських відповідників люди використовують російське слово "располагать к себе" або "расположить". Розгляньмо, як правильно сказати це українською мовою.

Правильні українські відповідники

У ситуаціях, коли йдеться про створення сприятливих умов для того, щоб хтось відчув симпатію або довіру, ми можемо використовувати такі українські слова і вирази:

  • Привертати (привернути) когось до себе: це найпростіший і найточніший варіант. Цей вислів означає процес, коли людина діє таким чином, що інша особа починає відчувати до неї симпатію або довіру. Наприклад: "Він привернув її до себе своєю щирістю."
  • Прихиляти (прихилити) когось до себе: цей варіант теж доречний у подібних ситуаціях. Він наголошує на зусиллях, спрямованих на завоювання довіри або прихильності. Наприклад: "Вона швидко прихилила до себе колектив нової школи."

Маємо також фразеологізм "прихиляти серце (серця)" — тобто викликати приязнь, симпатії, доброзичливе ставлення. Наприклад: "Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини".

Отже, якщо ви хочете когось "расположить к себе", сміливо використовуйте українські вирази "привертати до себе" або "прихиляти серце". Це допоможе не лише говорити правильно, але й збагатити свою мову.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати українською "предвкушение". Вживайте ці слова, коли говорите про радісне очікування.

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