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Чем заменить русское "расположить к себе": есть очень нежный фразеологизм

Автор
Катерина Шполянская
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Автор
Как сохранить чистоту украинского языка
Как сохранить чистоту украинского языка. Фото Pinterest

Какие украинские соответствия следует употреблять

Украинский язык богат словами, которые точно и отчетливо передают разные оттенки значений. Однако в условиях длительного влияния русского языка многие украинцы иногда путаются в использовании отдельных выражений.

Например, довольно распространена ситуация, когда вместо украинских соответствий люди используют русское слово "располагать к себе" или "расположить". Рассмотрим, как правильно сказать это на украинском языке.

Правильные украинские соответствия

В ситуациях, когда речь идет о создании благоприятных условий для того, чтобы кто-то почувствовал симпатию или доверие, мы можем использовать такие слова и выражения:

  • Привертати (привернути) когось до себе: это самый простой и точный вариант. Это выражение означает процесс, когда человек действует таким образом, что другой начинает испытывать к нему симпатию или доверие. Например: "Він привернув її до себе своєю щирістю."
  • Прихиляти (прихилити) когось до себе: этот вариант тоже уместен в подобных ситуациях. Он отмечает усилия, направленные на завоевание доверия или привязанности. Например: "Вона швидко прихилила до себе колектив нової школи."

Есть также фразеологизм "прихиляти серце (серця)" — то есть вызывать дружелюбие, симпатии, доброжелательное отношение. Например: "Маленька, кругловиденька, з терновими мрійними очима, вона зразу прихиляла до себе серце всякої людини".

Итак, если вы хотите кого-то "расположить к себе", смело используйте украинские выражения "привертати до себе" или "прихиляти серце". Это поможет не только говорить правильно, но и обогатить вашу речь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сказать на украинском "предвкушение". Употребляйте эти слова, когда говорите о радостном ожидании.

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