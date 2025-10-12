Ніколи не зʼявляється на публіці: як виглядає дружина Степана Гіги і що про неї відомо

Дружина дотична до співочого бізнесу чоловіка

Український співак Степан Гіга, який прославився піснями "Яворина", "Друзі мої", "Сон", одружений вже понад 20 років. Його обраниця не з'являється на публіці.

Що треба знати:

Степан Гіга перебуває у шлюбі з жінкою Галиною

Його дружина не є публічною особистістю

Співак має двох дітей і одного онука

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що відомо про дружину співака, і як вона виглядає.

Що відомо про дружину Степана Гіги

Дружину артиста звуть Галина. У минулому вона працювала адміністратором у Закарпатській філармонії. Там у 90-х Гіга кілька років був солістом. Хоча обоє мешкали в Ужгороді, співак познайомився з майбутньою дружиною в Києві. Зараз Галина працює директоркою у студії звукозапису свого чоловіка GIGARecords.

Гіга з дружиною і сином Степаном, фото з мережі

Подружжя виховує спільного сина Степана. У 2025 році йому надали звання Заслуженого артиста України. А від першого шлюбу артист має доньку Квітославу. Діти Гіги часто виступають разом із ним на концертах і виконують пісні батька. Також Гіга має онука Даніеля, якого народила донька Квітослава.

Гіга з дітьми і онуком, фото з інстаграм-сторінки Квітослави Гіги

Степан і Квітослава Гіги, фото з інстаграм-сторінки Квітослави Гіги

Квітослава Гіга з сином Даніелем, фото з її інстаграм-сторінки

Натомість дружина Гіги не з'являється на публічних заходах і не дає інтерв'ю ЗМІ. Ймовірно, вона надає перевагу спокійному і немедійному життю. Водночас самого співака також рідко можна побачити на світських заходах.

Гіга з дружиною і сином Даніелем, фото з мережі

У 2013 році співак брав участь у проєкті "Міняю жінку". Його новою "дружиною" стала 35-річна Тетяна, яка працювала кухарем у Бориспільському аеропорту. Жінка зазначала, що не чула пісень Гіги, оскільки вона не дотична до творчості. Для неї стало новим досвідом життя з відомим співаком.

Учасниця "Міняю жінку", яка жила з Гігою, скриншот з відео "1+1"

Співак зізнався в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова", що шкодує про участь у програмі. Він вважає, що через монтаж все подали не так, як є насправді. У проєкті показали, що Гіга не спілкується зі своїми дітьми. Водночас співак розповів, що перебуває у близьких стосунках із донькою і сином і виступає разом з ними на концертах.

