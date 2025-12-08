Гаряча Іспанія чи холодний прийом: чому українці хочуть втікти від "середземноморської мрії"
-
-
Туристична привабливість цієї держави приховує складні умови для постійного проживання
Іспанія з перших днів повномасштабної війни стала однією з країн, що зустріла українців, пропонуючи механізм Тимчасового захисту (Protección Temporal) та асоціюючись у свідомості з сонячним кліматом та морем. Проте, ейфорія швидко змінилася зіткненням із суворими реаліями. В українських спільнотах у Threads з'явилася хвиля відвертих коментарів, які розвінчують міфи про легке та безтурботне життя.
"Телеграф" розібрався які основні мінуси виділяють українці.
Фінансові та Житлові Проблеми
Більшість коментарів підтверджують, що вартість житла є однією з головних перепон для тих, хто планує переїзд. Орієнтовна ціна стартує від 1200€, і вона постійно зростає. Деякі користувачі порівнюють її з іншими європейськими містами.
"Оренда вже як в Парижі", — пише користувачка мережі
"Оренда так, від 1200€ треба орієнтуватися (при тому 2 залога, рієлтор хоче 100%, а без іспанського контракту на роботу треба одразу платити за декілька місяців наперед). І ціна на оренду постійно росте." — поділилась жінка у Threads.
Також люди наголошують, що не дивлячись на високу плату за житло, квартири часто здають без меблів і з поганим ремонтом, а взимку може бути відсутнє опалення.
"Зимою вдома холодно так що мабуть простіше жити на вулиці" , — коментує українка
Оскільки клімат в Іспанії доволі м'який, у більшості будинків централізоване опалення просто не передбачене.
Як зазначає інша користувачка соціальної мережі svetlana.mohilova, для оренди житла необхідно мати запас коштів близько 7 000 € і більше.
"Якщо є віддалена робота з зп від 1500€ на людину та хоча б і запас коштів 7 тис. €+, щоб зняти житло (це якщо не захочуть оплату нарік вперед, тоді більше) то країна чудова!" — підкреслила жінка.
Соціально-політична ситуація та бюрократія
Користувачі критикують політику соціалістів, вважаючи, що вона є джерелом більшості проблем. Крім того, є проблема в процесі оформлення документів, він займає багато часу і відбувається повільно.
"Соціалісти при владі та ліві погляди в суспільстві. Країна втрачає перспективи : збільшення податків ледь не кожного місяця, низькі зарплати, висока оренда, підвищення цін" — висловилась користувачка.
Мовні та освітні виклики
Для життя та навчання в Іспанії недостатньо знати лише англійську. Іспанська — є офіційною мовою. Однак, у більшості регіонів присутні різні діалекти, і залежно від школи їхнє вивчення може відрізнятись.
"Тут всюди майже є регіональні мови, наприклад в Валенсії вчаться на валенсіано, десь більше десь менше залежить від школи. В моєї дитини половина предметів на валенсіано." — пише користувачка мережі.
Проблеми безпеки
Коментаторка ellaesverano висловилась:
"Тут жахливо, не їдьте сюди! … і з вікна ви будете бачити бомж-містечко. Марокканці ґвалтують жінок і дітей… Ну і ще купу чого , того добре думайте"
На жаль, згадуються шокуючі заяви про злочини сексуального насильства, що ставить під сумнів відчуття безпеки у великих містах.
У Instituto Nacional de Estadística і в огляді idealista за перше півріччя 2025 року зафіксовано 1 212 268 зареєстрованих злочинів по всій країні. "Конвенційні" злочини (вбивства, пограбування, напади, наркотики, сексуальні злочини тощо) становлять 79,8 % від загальної кількості правопорушень.
Бізнес на безкоштовному
Біженці, які не володіють місцевою мовою та не знайомі з державними процедурами, стикалися з ситуаціями, коли за оформлення послуг, що за законом надаються безкоштовно, доводилося платити.
"Українці створили свою мафію по "пошуку квартир" та "допомоги" отримати запис на державні послуги, які є безкоштовними, але ви заплатите 100€" , — поділилась українка.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українцям живеться у Португалії. Примітно, що у цій країні для мігрантів також найбільшою проблемою вважають вартість оренди житла.