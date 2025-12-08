Росіяни переплутають це слово з "танцями" — українська страва, яку подають на великі гостини

Страва, яку на свята подають цілими тацями

Спробуйте сказати росіянину слово, схоже на "пляски" (танці), і спостерігайте реакцію. Уявить танці, гармошку, веселий ярмарок. Але ж тут зовсім не про це.

В Україні так називають солодку випічку, яку подають на великих гостинах. Багато шарів, кремів, кольорів – і жодних хороводів. "Телеграф" розповідає, що таке "пляци" і де вони популярні.

У тлумачних словниках пишуть, що слово походить з польського та чеського placek. Пов'язують його і з німецьким Platz. Найпростіше пояснити так: це плаский виріб із тіста, корж. На Галичині ж це слово давно живе своїм життям і означає зовсім іншу смакоту.

Пляцок – це така собі родичка торта, але простіша і домашніша. Беруть кілька коржів, між ними – креми, мак, горіхи, згущене молоко чи какао. Все складають шарами, охолоджують і ріжуть на маленькі квадрати. На таці їх завжди багато, бо один гість з'їсть два, а інший – усміхнеться й візьме третій.

У кожної господині свій рецепт. Десь більше шоколаду, десь додають джем, желе або сир. Є пляцки високі та строкаті, є скромніші – в один шар. На зрізі вони виглядають святково, тому й готують їх саме на особливі дні: Великдень, Різдво, весілля чи великі родинні зустрічі.

Так виглядають "пляцки"

"Пляцки" у розрізі

Росіяни ж чують назву – і губляться. Їм здається, що мова йде про "пояски" — танці або якеcь гуляння. Прямих аналогів у російській немає, тому перекласти слово важко.

