Не кажіть "в ітогє": як правильно підбивати підсумки українською

Найбільш вживані варіанти та їхнє застосування.

Часто у спілкуванні та особливо на письмі ми стикаємося з необхідністю підсумувати сказане. Вислів "в итоге" є популярним у російській мові, але який же український відповідник?

Коли мова йде про підсумки, важливо використовувати правильні слова, щоб передати суть сказаного. В українській мові існує кілька варіантів перекладу фрази "в итоге", які можна вживати в різних контекстах.

1. В результаті

Найбільш простий переклад "в итоге" — "в результаті". Наприклад:

В результаті наших зусиль ми досягли успіху.

В результаті дощів рівень води у річці піднявся.

В результаті переговорів сторони дійшли згоди.

2. Зрештою

Слово "зрештою" також добре передає значення "в итоге". Воно акцентує на тому, що ми підбиваємо підсумки сказаному. Наприклад:

Зрештою, ми вирішили поїхати на море.

Зрештою, він зізнався у своїй провині.

Зрештою, все закінчилося добре.

3. Врешті-решт

Ще один варіант — "врешті-решт". Він підкреслює, що ми доходимо до певного висновку після низки подій чи роздумів. Наприклад:

Врешті-решт, ми знайшли те, що шукали.

Врешті-решт, він вирішив змінити професію.

Врешті-решт, ми домовилися про зустріч.

4. Загалом

Слово "загалом" може також передавати значення "в итоге", але в дещо ширшому сенсі — як підсумок чогось більшого. Наприклад:

Загалом, ми задоволені результатами.

Загалом, погода була чудовою.

Загалом, ми маємо непогані перспективи.

Отже, вибираючи український відповідник до "в итоге", орієнтуйтесь на контекст. "В результаті" і "зрештою" будуть доречні, коли ви підсумовуєте конкретну ситуацію чи розповідь. "Врешті-решт" краще використовувати, коли ви доходите висновку після роздумів. А "загалом" підійде, коли ви оцінюєте ситуацію в цілому.

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