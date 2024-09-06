Не кажіть "в ітогє": як правильно підбивати підсумки українською
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Найбільш вживані варіанти та їхнє застосування.
Часто у спілкуванні та особливо на письмі ми стикаємося з необхідністю підсумувати сказане. Вислів "в итоге" є популярним у російській мові, але який же український відповідник?
Коли мова йде про підсумки, важливо використовувати правильні слова, щоб передати суть сказаного. В українській мові існує кілька варіантів перекладу фрази "в итоге", які можна вживати в різних контекстах.
1. В результаті
Найбільш простий переклад "в итоге" — "в результаті". Наприклад:
- В результаті наших зусиль ми досягли успіху.
- В результаті дощів рівень води у річці піднявся.
- В результаті переговорів сторони дійшли згоди.
2. Зрештою
Слово "зрештою" також добре передає значення "в итоге". Воно акцентує на тому, що ми підбиваємо підсумки сказаному. Наприклад:
- Зрештою, ми вирішили поїхати на море.
- Зрештою, він зізнався у своїй провині.
- Зрештою, все закінчилося добре.
3. Врешті-решт
Ще один варіант — "врешті-решт". Він підкреслює, що ми доходимо до певного висновку після низки подій чи роздумів. Наприклад:
- Врешті-решт, ми знайшли те, що шукали.
- Врешті-решт, він вирішив змінити професію.
- Врешті-решт, ми домовилися про зустріч.
4. Загалом
Слово "загалом" може також передавати значення "в итоге", але в дещо ширшому сенсі — як підсумок чогось більшого. Наприклад:
- Загалом, ми задоволені результатами.
- Загалом, погода була чудовою.
- Загалом, ми маємо непогані перспективи.
Отже, вибираючи український відповідник до "в итоге", орієнтуйтесь на контекст. "В результаті" і "зрештою" будуть доречні, коли ви підсумовуєте конкретну ситуацію чи розповідь. "Врешті-решт" краще використовувати, коли ви доходите висновку після роздумів. А "загалом" підійде, коли ви оцінюєте ситуацію в цілому.
Раніше "Телеграф" розповідав, що "чесно кажучи" – це русизм. А правильно говорити українською трохи інакше.