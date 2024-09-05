Ви майже стовідсотково припускаєтеся цієї помилки: як сказати "взаимно" українською

У щоденному спілкуванні українці часто вживають суржикове "взаїмно"

Мова – це не лише засіб комунікації, а й відображення культури народу. В українській мові, як і в багатьох інших, існує ціла система лексичних, морфологічних та синтаксичних засобів для вираження ввічливості.

Ця система формує мовний етикет, який демонструє взаємоповагу, доброзичливість та шанобливе ставлення між співрозмовниками. Ввічливість – основа успішного спілкування, а правильно підібрані слова – ключ до взаєморозуміння. Однак часто в українській мові вживають суржикові вирази, особливо коли йдеться про відповідь на подяку чи побажання.

"Взаємно" чи "навзаєм"?

Одна з поширених помилок у щоденному спілкуванні – вживання суржикового "взаємно" у відповідь на подяку чи побажання. Це калька з російського "взаимно", яка не відповідає нормам української літературної мови.

Прямий переклад слова "взаимно" – "взаємно". Однак мовознавці застерігають, що це слово більш доречне у словосполученнях на кшталт:

взаємне кохання,

взаємна неприязнь,

взаємна вигода.

Правильний вибір – "навзаєм"

Коли потрібно відповісти на побажання чи подяку, краще використовувати слово "навзаєм". Цікаво, що донедавна це слово вважалося діалектним та запозиченим (з польської мови – "nawzajem"). Однак сьогодні воно все частіше використовується в літературній та побутовій мові, ймовірно, щоб уникнути аналогій з російським "взаимно". Важливо пам'ятати, що наголос у слові "навзаєм" падає на другий склад.

Уникаючи суржику та калькування з інших мов, ми збагачуємо власне мовлення та підтримуємо культурну спадщину нашого народу. А мовний етикет – це не просто набір правил, а відображення нашої культури та поваги до співрозмовника.

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