"Красний" не тільки колір: що означає це слово українською і чому його рівняють до червоного

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Люди все частіше переходять на українську мову. Проте і досі плутають деякі слова. Зокрема, це стосується слів "красний" і "червоний", хоча це зовсім не так і немає жодного стосунку до визначення кольору.

Про це розповів мовознавець та вчитель Олександр Авраменко.Він зазначив, що в нашій мові є чимало народних висловів, де вживається слово "красний".

Скажімо, "Ой весна, весна – днем красна". Хоча, за логікою, весна мала би бути зеленою чи білою, оскільки в цю пору все починає зацвітати.

"Красною або червоною логічніше було б назвати осінь", – переповідає вчитель поширену помилку учнів.

Але тлумачний словник пояснює, що "красний" в українській мові означає "гарний", "прекрасний" або "чудовий". І коли люди кажуть "прекрасний", вони не мають на увазі "пречервоний". Й у сенсі весни цей вислів означає, що пора року є чудовою, "гарною своїми днями".

Раніше "Телеграф" писав, як сказати "взаимно" українською.