Як правильно сказати "наказание" українською: є дуже цікаві синоніми

Які варіанти перекладу існують в українській мові

Переходячи на українську мову багато хто стикається з питанням, як правильно перекласти певні слова з російської. Одним з таких слів є "наказание".

Розберімося, які варіанти перекладу існують в українській мові та коли їх доречно вживати. Адже деякі слова можуть мати різні стилістичні відтінки.

Основні варіанти перекладу

Покарання — це найбільш універсальний і широковживаний варіант перекладу слова "наказание". Дослівно це засіб впливу на того, хто вчинив який-небудь злочин, має якусь провину і т. ін. Його можна використовувати в більшості контекстів, як-от:

кримінальне покарання,

дисциплінарне покарання,

покарання за проступок.

Стягнення — цей термін частіше вживається в офіційно-діловому стилі, особливо коли йдеться про адміністративні чи фінансові санкції. Означає покарання за невиконання або порушення чого-небудь:

адміністративне стягнення,

накладення стягнення.

Кара — синонім до слова "покарання", який має більш урочисте, іноді навіть біблійне забарвлення. Означає суворе покарання, відплату за що-небудь:

божа кара,

справедлива кара.

Маємо ще слова, як покута – покарання за вчинений злочин, провину, поганий учинок або ж церковне покарання за злочини або гріхи. Та покара – власне, те ж саме, що й покарання.

Особливості вживання

У юридичній сфері частіше використовується термін "покарання": кримінальне покарання, міра покарання. У повсякденному житті також переважно вживають "покарання": покарати дитину, покарання за запізнення. У літературі та мистецтві можна зустріти більш образне "кара", "покута": кара долі, невідворотна кара; мій гріх, моя й покута.

Отже, в українській мові є кілька варіантів перекладу слова "наказание", кожен з яких має свої нюанси вживання. Найчастіше використовується слово "покарання", але залежно від контексту можуть бути доречними й інші варіанти.

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