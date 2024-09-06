Штрафи від ТЦК восени: хто може залишитися без житла або авто

За деякою підставою чоловіка можуть посадити за ґрати

В Україні продовжили загальну мобілізацію до 9 листопада, разом з цим посилений контроль за військовим обліком, що передбачає чіткі санкції за його порушення. За відмову з'явитися в територіальний центр комплектування або не оновлення своїх даних військовозобов'язані можуть бути притягнутими до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил військового обліку та законодавства про оборону передбачено штраф. Про це пише УНІАН.

Під час воєнного стану чоловіків можуть оштрафувати за:

не оновлення даних у ТЦК (включно з жінками-медиками);

не перебування на військовому обліку (за місцем проживання, роботи або навчання);

втрату військового квитка;

переїзд, зміну місця роботи або сімейного стану без повідомлення військкомату;

неявку в ТЦК за повісткою;

відмову від проходження ВЛК;

відмову надавати будівлю, транспортний засіб та інше майно для мобілізаційних цілей і завдань.

Зазначимо, що на кожне окреме порушення складається окремий протокол. Наприклад, якщо особа не з’явилася за повісткою і не повідомила про зміну адреси, вона може отримати два окремих штрафи.

Є виняток: якщо ваші дані є в інших базах, вас можуть звільнити від штрафу за неоновлення інформації у військкоматі.

Штрафи за неявку за повісткою

Розмір штрафу за неявку за повісткою у воєнний час становить від 17 тис. до 25,5 тис. гривень для громадян, а для юридичних осіб та від 34 тис. до 59 тис. гривень. Такий штраф може бути призначений навіть заочно, без присутності порушника. Дізнатися про наявність штрафу можна через сервіси "Opendatabot" або в додатку "Дія".

Якщо не сплатити штраф протягом 15 днів, він подвоюється. Так можна зіткнутися з виконавчою службою та судом. І сума заборгованості в рази збільшиться.

При цьому, якщо чоловік пройшов ВЛК, визнаний придатним до служби, але не з'явився за "бойовою" повісткою, може наступити кримінальна відповідальність.

Наслідки несплати штрафів

У багатьох виникає питання, чи можуть відібрати квартиру за несплату штрафу від ТЦК. Це можливо лише тоді, коли загальна сума неоплачених штрафів перевищує 160 тис. гривень. У такому разі житло може бути арештоване, а його продаж спрямований на погашення боргу.

За менші суми штрафу чоловіка, який ухиляється від мобілізації, можуть змусити погасити заборгованість через конфіскацію цінного майна, іноземної валюти чи транспортного засобу.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оскаржити штраф від ТЦК. Для цього необхідно подати адміністративний позов протягом 10 днів з моменту отримання постанови.