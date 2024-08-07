В Україні продовжили воєнний стан та мобілізацію: до якого числа

Це вже 12 разів продовження

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та загальну мобілізацію. Вони діятимуть упродовж як мінімум ще 90 днів.

Інформацію про це 7 серпня було опубліковано на сайті Верховної Ради. Наголошується, що йдеться про закони №11433 та №11434.

Таким чином, воєнний стан та загальна мобілізація продовжені з 12 серпня і діятимуть щонайменше до 9 листопада поточного року.

Варто додати, що це був уже 12 разів із початку повномасштабного російського вторгнення, коли в Україні продовжують цей правовий режим. Вперше воєнний стан був запроваджений 24 лютого 2022 року на 30 діб, коли Росія розв’язала повномасштабну війну. Потім його продовжили ще на 30 діб. Наступне продовження було вже на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль. На цей раз це вже 12 продовження.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11068, який посилює відповідальність за дрібні крадіжки в Україні. За такий злочин громадянам передбачено штрафи.