Запасатися водою не доведеться? Рух забруднення в Десні та Сеймі сповільнився

Масову загибель риби вдалося зупинити

У Міністерстві довкілля повідомили про те, що рух забруднених речовин у річках Сейм та Десна, у напрямку Києва, поступово сповільнюється. Нагадаємо, раніше у Міндовкілля попередили про те, що отруйні речовини можуть дійти до Деснянського водозабору у Києві вже наступного тижня.

Про сповільнення руху забруднення повідомила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук. Інформація про це з’явилася на сайті Міндовкілля.

Згідно з повідомленням, заходи з аерації, які днями проводили у Чернігівській області, показали позитивний результат та гарну динаміку до відновлення водних ресурсів Десни та Сейму.

"У точках аерації вміст кисню за дві доби подвоївся. Колір води повертається до природного, сторонні запахи майже відсутні. Забруднення рухається повільніше, ніж течія Десни. Його швидкість сповільнилася в межах міста Чернігів на ділянці зруйнованого автомобільного мосту", — повідомили в Міндовкілля.

Нині чекають інформацію від Укргідрометцентру, який, спільно з Держводагентством, має надати оновлений прогноз щодо руху органічного забруднення Сейму та Десни у напрямку Києва.

"Масову загибель риби вдалося зупинити. Є поодинокі випадки мору риби у селах Макошино та Салтикова Дівиця на Чернінівщині. У цілому, на території Чернігівської та Сумської областей зібрано по 12 тонн загиблої риби", — йдеться в повідомленні.

Аерація річки Десна

Забруднення річок Десна та Сейм — що відомо

22 серпня поточного року у річці Сейм на території Сумської області було зафіксовано мор риби. Пізніше стало відомо, що у водоймі перевищено концентрацію небезпечних речовин. Екоактивісти не виключали, що річку могли спеціально отруїти вище за течією, на території Курської області. У Сумській ОВА тоді повідомили, що перевірили стан води, в ній справді є небезпечні речовини. Також повідомлялося про те, що забруднення розпочалося ще 14 серпня.

Вже 28 серпня стало відомо, що забруднення з притоки досягло головного русла — річки Десна. Як наслідок у річці почався мор риби. Станом на кінець серпня забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області і дісталося Чернігівщини, де чорна вода, запах гнилі, аміаку і мертва риба фіксувалися, зокрема, поблизу м. Батурин.

Свій початок річки беруть на території РФ

Згодом у Чернігівській області почали проводити заходи з аерації і, як бачимо, рух забруднення було сповільнено, а мор риби вдалося зупинити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в акваторії Дніпра масово гине риба, екологи говорять про незвичайні деталі. Так, гине не вся риба, а вибірково один з видів.