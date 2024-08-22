Отруїли росіяни? На Сумщині мор риби, у річці Сейм знайшли заборонені речовини (фото)

Жителям Сумської області заборонили купатися у водоймі та ловити рибу

У річці Сейм на території Сумської області зафіксували мор риби, у водоймі перевищено концентрацію небезпечних речовин. Екоактивісти не виключають, що річку могли спеціально отруїти вище за течією на території Курської області.

Відео екологічної катастрофи опубліковано на сторінці Путивльської ОТГ. У Сумській ОВА повідомили, що перевірили стан води та в ній справді є небезпечні речовини. Забруднення розпочалося ще 14 серпня.

Річка сейм протікає біля Сеймського парку. За словами місцевих жителів, в окрузі стоїть неприємний гнильний запах, як від каналізації. Але влада та спеціальні служби не поспішають нічого робити, щоб очистити річку.

"Винних досі не виявлено. Дії щодо знезараження та подолання катастрофи не прийнято. Це вже другий випадок за 2024 рік", — пишуть у мережі.

На відео, яке публікують жителі Сумської області видно, що вода у річці Сейм темного кольору, ніби смола, з домішкою бруду та водоростей. Все це викидає на берег разом із мертвою рибою, кількість якої просто не порахувати. До забруднення вода у водоймищі була чистою і навіть прозорою, кажуть місцеві.

У Сумській ОВА повідомили, що мешканцям Новослобідської, Буринської, Путивльської громад тимчасово заборонено купання, лов риби та використання води для господарських потреб із річки Сейм. У ній виявили низький вміст кисню, також перевищено показники, які вказують на "значне забруднення річки органічними речовинами". При цьому збудників інфекційних хвороб не виявлено.

"Ситуація постійно моніториться відповідними службами та органами місцевого самоврядування, починаючи з першого дня фіксації забруднення та 19 серпня в одній із проб було визначено залишкову кількість хімічних речовин, які є складниками пестицидів, заборонених до використання українським законодавством, зокрема гептахлору у 7 разів від допустимої концентрації та похідних дустів від 1,5 до 2 разів. Станом на зараз джерело забруднення встановлюється", — сказала директор Департаменту захисту довкілля та природних ресурсів Сумської ОВА Ірина Кашпур.

А начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держспоживслужби регіону Валентина Тищенко додала, що ці речовини є шкідливими для організму людини. Найбільшу небезпеку вони становлять, коли потрапляють в організм разом з водою іди їжею, оскільки здатні накопичуватися в тканинах. Ці речовини можуть викликати токсичні та інші небезпечні ефекти та стійкі розлади здоров’я у людей.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у липні Дніпро катастрофічно обміліло. Через нестачу води масово почала гинути риба.