Запасаться водой не придется? Движение загрязнения в Десне и Сейме замедлилось

Массовую гибель рыбы удалось остановить

В Министерстве окружающей среды сообщили о том, что движение загрязненных веществ в реках Сейм и Десна в направлении Киева постепенно замедляется. Напомним, ранее в Минокружении предупредили о том, что ядовитые вещества могут дойти до Деснянского водозабора в Киеве уже на следующей неделе.

О замедлении движения загрязнения сообщила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук. Информация об этом появилась на сайте Минокружения.

Согласно сообщению, мероприятия по аэрации, проводимые на днях в Черниговской области, показали положительный результат и хорошую динамику к восстановлению водных ресурсов Десны и Сейма.

"В точках аэрации содержание кислорода за двое суток удвоилось. Цвет воды возвращается к природному, посторонние запахи почти отсутствуют. Загрязнение двигается медленнее, чем течение Десны. Его скорость замедлилась в пределах города Чернигов на участке разрушенного автомобильного моста", — сообщили в Минокружении.

Сейчас ожидают информацию от Укргидрометцентра, который совместно с Госводагентством должен предоставить обновленный прогноз движения органического загрязнения Сейма и Десны в направлении Киева.

"Массовую гибель рыбы удалось остановить. Есть единичные случаи мора рыбы в селах Макошино и Салтыкова Девица в Черниговской области. В целом, на территории Черниговской и Сумской областей собрано по 12 тонн погибшей рыбы", — говорится в сообщении.

Аэрация реки Десна

Загрязнение рек Десна и Сейм – что известно

22 августа текущего года в реке Сейм на территории Сумской области был зафиксирован мор рыбы. Позже стало известно, что в водоеме превышена концентрация опасных веществ. Экоактивисты не исключали, что реку могли специально отравить выше по течению, на территории Курской области. В Сумской ОВА тогда сообщили, что проверили состояние воды, в ней действительно есть опасные вещества. Также сообщалось, что загрязнение началось еще 14 августа.

Уже 28 августа стало известно, что загрязнение из притоки достигло главного русла – реки Десна. Как следствие, в реке начался мор рыбы. По состоянию на конец августа загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и досталось Черниговщины, где черная вода, запах гнили, аммиака и мертвая рыба фиксировались, в частности, вблизи Батурина.

Свое начало реки берут на территории РФ

Впоследствии в Черниговской области начали проводить мероприятия по аэрации и, как видим, движение загрязнения было замедлено, а мор рыбы удалось остановить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в акватории Днепра массово гибнет рыба, экологи говорят о необычных деталях. Да, погибает не вся рыба, а избирательно один из видов.