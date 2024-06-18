Вибірковий мор? В акваторії Дніпра масово гине риба, екологи говорять про незвичайні деталі (відео)

Причини загибелі й досі не відомі

Над Дніпром нависла загроза екологічної катастрофи, що пов'язана з масовим мором риби. Відбувається це уздовж правого берега річки між Олексіївкою і Микільським.

Про це повідомляє еколог Вадим Манюк. За його словами, у цій катастрофі чимало загадок.

По-перше, гине не вся риба, а вибірково один з видів. І відбулось це не за один день, перші трупи почали вспливати ще 15 червня. По-друге, причина загибелі й досі не відома.

"Екологічна катастрофа біля Дніпрових Порогів. Щойно з Микільського-на-Дніпрі надійшла інформація про масовий замор сомів на Дніпрі. Десятки, а може й сотні вже напіврозкладених трупів сомів вкривають поверхню акваторії", — каже еколог.

Задля встановлення причин мору та врегулювання його наслідків буде залучена рибінспекція, яка має розставити всі крапки над "ї".

"Як версія не вчасно потрушений ятір", – коментує один користувачів соцмережі.

Зауважимо, що це вже не перший рибний мор в червні в Україні, адже в заповіднику Хортиця в Запоріжжі також загинула риба. Проте там, однією з причин називають відсутність сполучення озера з річкою Дніпро через підрив Каховської ГЕС.

Зазначається, що в озері Качиному в заплаві острова Хортиця зафіксували загибель 57 щук та 1 сома. У водоймі екоінспектори виявили, що рівень розчиненого кисню нижче норми у 2 рази.

Раніше "Телеграф" писав, що на Київщині під час розчищення озера водолаза атакував невідомий монстр.