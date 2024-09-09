Штрафувала Тимошенко, садила за ґрати Луценка та судила учасників Майдану: де зараз скандальна суддя Оксана Царевич

Суддя не з'являється в публічному просторі тривалий час

Оксана Царевич — одіозна суддя часів Януковича, яка ухвалювала неправомірні рішення, зокрема щодо майданівців. Також вона вела справу про розпалювання ворожнечі ексрегіоналом Олександром Єфремовим.

"Телеграф" розкаже, якими справами запам'яталась Оксана Царевич та чи працює вона суддею зараз.

Що відомо про Оксану Царевич

Жінка родом із Коростеня, що на Житомирщині. Згодом переїхала до Івано-Франківська, де навчалась в інституті права, економіки та будівництва. А після цього продовжила здобуття освіти в науково-технічному університеті за спеціальністю "правознавство".

Починала свою кар'єру з посади помічника судді у Калуші. Царевич також завершила навчання на факультеті підготовки професійних суддів Національної юридичної академії України імені Мудрого. Тоді вона стала консультантом у суді, де мала справу з кореспонденцією та аналізом юридичної практики.

А у 2010 році тодішній президент Янукович призначив Царевич суддею Печерського суду столиці. Саме вона обрала запобіжний захід для Юрія Луценка у вигляді арешту на 4 роки.

Фото з мережі

Ексміністра внутрішніх справ звинуватили у "перевищенні службових повноважень та заволодінні майном в особливо великих розмірах". В Європейському суді із прав людини назвали це політично мотивованим рішенням.

Також Оксана займалась справою про вбивство бізнесмена Євгена Щербаня. Причетною до такого злочину тоді вважали Юлію Тимошенко, у чому її й звинуватили. Тоді суддя призначила політикині штраф за неповагу до суду. Утім, річ у тім, що він був в 10 разів більший, ніж зазначено в законодавстві.

Але чи не найбільше Царевич оскандалилась тим, що ухвалювала неправосудні рішення проти активістів Автомайдану. Тоді вона засудила 9 людей, автівки яких помітили в Межигірʼї у грудні 2013 року. Їх позбавили прав керувати автомобілем.

У цей час майданівці саме пікетували дім Януковича. З'ясувалось, що окремих водіїв навіть не було на протесті, а рапорти працівників ДАІ сфальсифікували.

У 2015 році Генпрокуратура оголосила підозру регіоналу Олександру Єфремову у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Вона базувалась на тому, що ексголова фракції "Партії регіонів" закликав до переговорів з сепаратистами. Тоді суд за участі Царевич відмовив в утриманні під вартою чиновника.

Цікаво, що протягом 3 років вищі станції скасували 43 рішення скандальної судді у різних кримінальних справах.

Чи звільнили Царевич з посади

У 2015 років скандальній судді повідомили про підозру через винесення неправосудних рішень у справі автомайданівців. Тоді її усунули від посади на 2 місяці. Через рік Вища Рада Юстиції винесла рішення про звільнення Оксани Царевич.

У 2017 році Царевич оскаржувала це рішення у Вищому адміністративному суді, але отримала відмову у поновленні на посаді. Через 3 роки Шевченківський районний суд столиці виправдав суддю через відсутність доказів у її провині.

Вже у 2021 році Верховний суд скасував указ президента про звільнення Царевич. Згодом її поновили на посаді у Печерському суді. Тоді йшлося про те, що Царевич не може розглядати судові справи, тому що закінчився п'ятирічний термін її призначення.

Водночас станом на 2021 рік, суддя отримувала зарплатню у розмірі 63 тисяч посадового окладу та майже 19 тисяч гривень доплати за вислугу років.

Більше даних про Оксану Царевич наразі немає. Річ у тім, що вона веде непублічний спосіб життя і з 2021 року ніде не з'являлась. Також невідомо, чи вона досі працює у Печерському суді. Тому що в період воєнного стану доступ до цієї інформації є закритим.

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