Штрафовала Тимошенко, садила за решетку Луценко и судила участников Майдана: где сейчас скандальная судья Оксана Царевич

Судья не появляется в публичном пространстве длительное время

Оксана Царевич — одиозная судья времен Януковича, которая принимала неправомерные решения, в частности относительно майдановцев. Также она вела дело о разжигании вражды экс-регионалом Александром Ефремовым.

"Телеграф" расскажет, какими делами запомнилась Оксана Царевич и работает ли она судьей сейчас.

Что известно об Оксане Царевич

Женщина родом из Коростеня Житомирской области. Позже переехала в Ивано-Франковск, где училась в институте права, экономики и строительства. А после этого продолжила получение образования в научно-техническом университете по специальности "правоведение".

Начинала свою карьеру с должности помощника судьи в Калуше. Царевич завершила обучение на факультете подготовки профессиональных судей Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого. Она стала консультантом в суде, где имела дело с корреспонденцией и анализом юридической практики.

А в 2010 году тогдашний президент Янукович назначил Царевич судьей Печерского суда столицы. Именно она избрала меру пресечения для Юрия Луценко в виде ареста на 4 года.

Фото из сети

Экс-министра внутренних дел обвинили в "превышении служебных полномочий и завладении имуществом в особо крупных размерах". В Европейском суде по правам человека назвали это политически мотивированным решением.

Также Оксана занималась делом об убийстве бизнесмена Евгения Щербаня. Причастной к такому преступлению тогда считали Юлию Тимошенко, в чем ее обвинили. Тогда судья назначила политику штраф за неуважение к суду. Впрочем, дело в том, что он был в 10 раз больше, чем отмечено в законодательстве.

Но больше всего Царевич оскандалилась тем, что принимала неправосудные решения против активистов Автомайдана. Тогда она осудила 9 человек, автомобили которых заметили в Межигорье в декабре 2013 года. Их лишили прав управлять автомобилем.

В это время майдановцы как раз пикетировали дом Януковича. Выяснилось, что отдельных водителей не было даже на протесте, а рапорты работников ГАИ сфальсифицировали.

В 2015 году Генпрокуратура объявила подозрение регионалу Александру Ефремову в разжигании межнациональной розни. Она базировалась на том, что экс-председатель фракции "Партии регионов" призвал к переговорам с сепаратистами. Тогда суд с участием Царевич отказал в удержании под стражей чиновника.

Интересно, что в течение 3 лет высшие станции отменили 43 решения скандальной судьи по разным уголовным делам.

Уволили ли Царевич с должности

В 2015 году скандальной судье сообщили о подозрении из-за вынесения неправосудных решений по делу автомайдановцев. Тогда ее отстранили от должности на 2 месяца. Через год Высший Совет Юстиции вынес решение об увольнении Оксаны Царевич.

В 2017 году Царевич оспаривала это решение в Высшем административном суде, но получила отказ в восстановлении в должности. Через 3 года Шевченковский районный суд столицы оправдал судью из-за отсутствия доказательств ее вины.

Уже в 2021 году Верховный суд отменил указ президента об увольнении Царевич. Впоследствии ее восстановили в должности в Печерском суде. Тогда речь шла о том, что Царевич не может рассматривать судебные дела, потому что истек пятилетний срок ее назначения.

В то же время по состоянию на 2021 год судья получала зарплату в размере 63 тысяч должностного оклада и почти 19 тысяч гривен доплаты за выслугу лет.

Больше данных об Оксане Царевич пока нет. Дело в том, что она ведет непубличный образ жизни и с 2021 нигде не появлялась. Также неизвестно, работает ли она до сих пор в Печерском суде. Потому что в период военного положения доступ к этой информации закрыт.

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