Був одним із найвпливовіших політиків за Януковича: де зараз Олександр Єфремов і що говорить про війну

Політик покинув територію України

Олександр Єфремов тривалий час був народним депутатом і головою "Партії регіонів". Він запам'ятався проросійськими поглядами та висловлюваннями. Зараз екснардеп зник з інформаційного простору. До речі, раніше ми розповідали, куди зник головний комуніст країни Петро Симоненко та чим зараз займається.

"Телеграф" розповість, що відомо про Олександра Єфремова та де він живе зараз. Пригадаємо, чим відзначився політик за час своєї діяльності.

Що відомо про Олександра Єфремова

Політик родом із Луганська. Там він певний час працював секретарем у партійних організаціях, а також займав керівні посади на різних місцевих підприємствах. Згодом став головою Луганської облдержадміністрації, яким пропрацював протягом 7 років.

Через певний час Єфремов став народним депутатом Верховної Ради та був заступником лідера "Партії регіонів" Віктора Януковича. А коли останній став президентом, Єфремова обрали головою фракції регіоналів у парламенті.

Політик різко виступав проти подій Євромайдану, висловлюючись, що важливі питання "вирішуються за столом переговорів за участю професіоналів".

Також голосував за скандальні "диктаторські закони". Ними влада отримувала більше можливостей, щоб карати протестувальників Майдану, а також визнавала громадян "екстремістами". Після того, як Янукович втік з України, чиновник переклав на нього відповідальність за ситуацію в країні.

Кримінальні справи

У 2014 році Генпрокуратура відкрила кримінальну справу щодо Єфремова через зловживання владою. Йшлося про те, що політик чинив тиск на працівників "Луганськвугілля", коли купувалися послуги з монтажу гірничошахтного устаткування та низьковольтної апаратури. Тоді підприємство підписало договори з підпорядкованими Єфремову об'єктами за цінами, завищеними втричі. Це завдало великих збитків державі.

У 2015 році Єфремову висунули звинувачення у фінансуванні тероризму. Тоді йому обрали запобіжний захід — 60 тисяч гривень. Через певний час кримінальне провадження проти Єфремова, пов'язане з розпалюванням міжнаціональної ворожнечі, було закрите.

У 2016 році політика затримали "за підозрою у посягання на територіальну цілісність та недоторканність України". Єфремова звинуватили в організації захоплення ЛОДА у 2014 році, пособництві захоплення СБУ в Луганській області та вчиненні дій, мета — яких змінити державні кордони України.

Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Так, Єфремов провів 3 роки у слідчому ізоляторі Старобільська Луганської області. А у 2019 році запобіжний захід змінили на цілодобовий домашній арешт, а згодом суд відпустив політика під особисте зобов'язання. З того часу він почав регулярно їздити в Росію.

Де зараз перебуває Єфремов

Напередодні повномасштабного вторгнення Єфремов кілька разів їздив у Росію. Після початку війни політик спершу втік до Словаччини, а згодом — поселився в країні-агресорці.

Журналісти з'ясували, що там чиновник зареєструвався у московському житловому комплексі "Тріумф-Палас". Нерухомість у стилі сталінського ампіру записана на сина колишнього нардепа – Ігоря Єфремова.

Виявилось, що апартаментів одразу 2, загальною площею понад 650 квадратних метрів. А вартість такого житла понад 4 мільйони доларів, що дорівнює 150 мільйонам гривень.

Колишній народний обранець має російський страховий номер, що дозволить йому отримувати пенсію на території країни-окупантки. До того ж журналістам "Схем" вдалося зв'язатися з політиком, однак він повідомив, що не планує давати інтерв'ю.

Крім цього, Єфремов мовчить про велику війну, розпочату країною-агресоркою. Зважаючи на те, що чоловік втік до Росії, можна припустити, що він підтримує криваве вторгнення окупантів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, де зараз перебуває колишній народний депутат Євген Мураєв, якого звинувачували в державній зраді. Він роками займався російською пропагандою на підпорядкованих йому каналах в Україні.