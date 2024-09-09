"Діра" у 500 мільярдів: "Телеграф" дізнався, де знайдуть гроші для виплат бойових ЗСУ

Політитики та економісти розповіли, що відбувається

У бюджеті України відсутні кошти на виплату зарплат та "бойових" військовослужбовцям ЗСУ з вересня 2024 року. Такою заявою ошелешив з трибуни Верховної Ради перший заступник міністра фінансів Денис Улютін.

За словами заступника, це пов’язано з тим, що влада очікувала на деескалацію ситуації на фронті до вересня. Таким чином витрати на ЗСУ мали б зменшитись, але сталось зовсім навпаки. Чи дійсно ситуація є критичною, і чим тепер закрити "діру" у 500 мільярдів, дізнавався "Телеграф".

Чи справді ситуація настільки критична

Народна депутатка, членкиня парламентського Комітету із питань бюджету Леся Забуранна, розповіла, як могло так статися, що не передбачили виплат для військових. Вона каже, що дійсно очікувалась деескалація на фронті. Зокрема, такі очікування були не лише в Уряду, але й у міжнародних партнерів.

"Всі витрати, які закладались на сектор безпеки та оборони, планувались, виходячи з цього. Крім того, варто пам’ятати, що всі витрати на оборону фінансуються лише з внутрішніх доходів України, ми не можемо використовувати жодної копійки міжнародної допомоги", — зазначила нардепка.

Крім того, Леся Забуранна нагадує про затримки у наданні пакету міжнародної допомоги від США, який крім фінансової допомоги мав дуже потужний пакет щодо озброєння. "І поки він не був проголосований, була необхідність витрачати власний бюджет саме на закупівлю озброєння весною. Це, за словами політикині, є трьома ключовими чинниками, чому так сталось. Проте жодної "зради" немає: найближчим часом комітет запропонує Верховній Раді до другого читання законопроєкт щодо виділення цих 500 мільярдів.

Але де ж їх взяти? На це питання "Телеграфу" детально відповіла Ніна Южаніна, нардепка, політикиня, заслужена економістка України.

"Я не довіряю цій версії, що при плануванні бюджету на 2024 рік були сподівання, що буде деескалація, тобто видатки на оборону будуть менші, ніж по факту здійснювались".

За її словами, це не був чіткий бюджет, за яким буде жити країна весь 2024 рік. Це просто були зведені цифри. Проблема у тому, що Уряд поєднав дві непоєднувані речі — збільшення до податкового кодексу (очікуване збільшення надходжень за рахунок збільшення податків), і все решту, що потрібно було змінити в законі про бюджет.

На думку Ніни Южаніної, потрібно переструктурувати видатки всередині чинного закону про державний бюджет. Тобто зменшити видатки з одних розпорядників і "перекинути" на інші. І це треба було зробити окремо від внесення змін у Податковий кодекс.

В України є "в запасі" понад 100 мільярдів гривень за рахунок перевиконання бюджету різними міністерствами, а також інші кошти. Якби ця частина була проголосована відразу і в цілому, то ми б не чули зараз ніяких заяв щодо дірки у бюджеті. Ніна Южаніна називає ці вислови шкідливими для суспільства і каже, що військовим дуже образливо чути подібні слова. Тому зараз потрібно виконати низку рішучих дій і перерозподілити кошти заради внормування ситуації з виплатами для військових.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що буде з грошами на допомогу Україні, які можуть "згоріти". В Пентагоні дали відповідь.