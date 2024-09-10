Призов резервістів: до якого віку чоловіків можуть мобілізувати

Запас поділяється на дві категорії

В умовах воєнного стану в Україні всі чоловіки призовного віку, які не мають відстрочки та можуть виконувати військовий обов’язок, підлягають мобілізації. Законодавство встановлює чіткі межі щодо граничного віку перебування в запасі Збройних Сил України та у військовому резерві.

Згідно з чинним законодавством, граничний вік залежить від військового звання, пишуть "Факти". Запас військовозобов'язаних поділяється на дві категорії:

Запас першої категорії — це особи, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність під час служби.

— це особи, які проходили військову службу та здобули військово-облікову спеціальність під час служби. Запас другої категорії — особи, які не здобули військово-облікової спеціальності або взагалі не проходили військову службу.

Згідно зі статтею 28 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу", військовозобов'язані в запасі поділяються на два розряди залежно від віку:

Перший розряд запасу:

Рядовий, сержантський і старшинський склад — до 35 років.

Молодший офіцерський склад — до 45 років.

Старший офіцерський склад (майор, підполковник, капітан 3 рангу, капітан 2 рангу) — до 50 років; полковник (капітан 1 рангу) — до 55 років.

Вищий офіцерський склад — до 60 років.

Другий розряд запасу:

Рядовий і сержантський склад — до 60 років.

Молодший та старший офіцерський склад — до 60 років.

Вищий офіцерський склад — до 65 років.

Зазначимо, граничний вік перебування в запасі другого розряду є взагалі граничним віком перебування в запасі ЗСУ та інших військових формувань.

Отже, він становить 60 років для більшості категорій, а для вищого офіцерського складу — 65 років. Це означає, що чоловіки, які досягли граничного віку перебування в запасі, не підлягають мобілізації та виключаються з військового обліку.

Однак закон передбачає, що навіть після 60 років чоловік може вступити до лав ЗСУ, але лише на добровільних засадах.

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