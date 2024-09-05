Чи мобілізують з виразкою шлунка: з якими хворобами не призивають в армію

Підставою для отримання відстрочки можуть стати проблеми з печінкою

В Україні триває загальна мобілізація, під яку підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років. Проте деякі категорії чоловіків можуть отримати відстрочку від призову за станом здоров'я.

Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", певні захворювання є підставою для звільнення від військового обов'язку. Зокрема в цей список потрапили деякі захворювання органів травлення.

Не мобілізують осіб з наступними діагнозами:

щелепно-лицьові аномалії, крім вроджених; аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка і дванадцятипалої кишки, апендикса, кишківника та очеревини зі значними порушеннями функцій;

виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки зі значними порушеннями функцій;

хвороби печінки зі значними порушеннями функцій.

Також право на відстрочку мають чоловік з будь-яким видом грижі. Це може бути пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини.

Нагадуємо, що призову не підлягають особи з травмами хребта, спинного мозку, кровоносних судин, нервових сплетень та периферичних нервів (зі значними порушеннями функцій).

Раніше "Телеграф" писав, чи беруть до армії з остеохондрозом. Законодавство чітко визначає перелік захворювань, які можуть стати підставою для відстрочки від військової служби.