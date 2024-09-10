Деяких вступників цієї осені можуть мобілізувати: які студенти не отримають відстрочку

У цьому році "заочників" можуть призивати в армію

В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі категорії громадян не підлягають призову. Зокрема студенти, які здобувають рівень освіти, вищий за попередній, мають право на відстрочку.

Однак, законодавство передбачає певні виключення. Ті, хто навчається на заочній формі або вечірньому відділенні — можуть бути призвані до служби в ЗСУ, пише NV.

Так, відстрочку не зможуть отримати такі категорії громадян:

абітурієнти, які вступили до ВНЗ для отримання вищого ступеня навчання, однак не виконали вимоги вступної кампанії (не склали творчі конкурси, не підтвердили свій намір навчатися, не подали оригінали документів тощо);

студенти, які вступили до ВНЗ на заочну форму;

студенти, які вступили до ВНЗ на вечірню форму навчання;

студенти, які здобувають другу або третю освіту (бакалаврат, магістратура);

студенти, які здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявний.

Нагадуємо, хто зі студентів не підлягає призову. Згідно з чинним законодавством, відстрочку від мобілізації мають право отримати:

особи, які навчаються на денній або дуальній формі навчання вищого або професійно-технічного закладу;

здобувають першу вищу освіту;

здобувають ступінь, вищий за раніше здобутий (наприклад, після бакалавра отримують магістра).

Також не мобілізують всіх асистентів-стажистів, аспірантів і докторантів, до речі, незалежно від форми навчання (бюджетна чи контрактна).

Раніше "Телеграф" писав, як оформити викладачу відстрочку від мобілізації. Отримати "броню" можна за деяких умов та маючи пакет відповідних документів.