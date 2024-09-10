Призыв резервистов: до какого возраста мужчин могут мобилизовать

Запас делится на две категории

В условиях военного положения в Украине все мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и могут выполнять воинскую обязанность, подлежат мобилизации. Законодательство устанавливает четкие пределы относительно предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и в военном резерве.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст зависит от воинского звания, пишут "Факты". Запас военнообязанных делится на две категории:

Запас первой категории — это лица, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы.

— это лица, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы. Запас второй категории — лица, которые не получили военно-учетную специальность или вообще не проходили военную службу.

Согласно статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные в запасе делятся на два разряда в зависимости от возраста:

Первый разряд запаса:

Рядовой, сержантский и старшинский состав – до 35 лет.

Младший офицерский состав – до 45 лет.

Старший офицерский состав (майор, подполковник, капитан 3 ранга, капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет.

Высший офицерский состав – до 60 лет.

Второй разряд запаса:

Рядовой и сержантский состав – до 60 лет.

Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.

Высший офицерский состав – до 65 лет.

Отметим, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.

Следовательно, он составляет 60 лет для большинства категорий, а для высшего офицерского состава – 65 лет. Это означает, что мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, не подлежат мобилизации и исключаются из военного учета.

Однако закон предусматривает, что даже после 60 лет мужчина может вступить в ряды ВСУ, но только на добровольной основе.

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