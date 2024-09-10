Призыв резервистов: до какого возраста мужчин могут мобилизовать
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Запас делится на две категории
В условиях военного положения в Украине все мужчины призывного возраста, которые не имеют отсрочки и могут выполнять воинскую обязанность, подлежат мобилизации. Законодательство устанавливает четкие пределы относительно предельного возраста пребывания в запасе Вооруженных сил Украины и в военном резерве.
Согласно действующему законодательству, предельный возраст зависит от воинского звания, пишут "Факты". Запас военнообязанных делится на две категории:
- Запас первой категории — это лица, которые проходили военную службу и получили военно-учетную специальность во время службы.
- Запас второй категории — лица, которые не получили военно-учетную специальность или вообще не проходили военную службу.
Согласно статье 28 Закона "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные в запасе делятся на два разряда в зависимости от возраста:
Первый разряд запаса:
- Рядовой, сержантский и старшинский состав – до 35 лет.
- Младший офицерский состав – до 45 лет.
- Старший офицерский состав (майор, подполковник, капитан 3 ранга, капитан 2 ранга) – до 50 лет; полковник (капитан 1 ранга) – до 55 лет.
- Высший офицерский состав – до 60 лет.
Второй разряд запаса:
- Рядовой и сержантский состав – до 60 лет.
- Младший и старший офицерский состав – до 60 лет.
- Высший офицерский состав – до 65 лет.
Отметим, предельный возраст пребывания в запасе второго разряда является предельным возрастом пребывания в запасе ВСУ и других военных формирований.
Следовательно, он составляет 60 лет для большинства категорий, а для высшего офицерского состава – 65 лет. Это означает, что мужчины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, не подлежат мобилизации и исключаются из военного учета.
Однако закон предусматривает, что даже после 60 лет мужчина может вступить в ряды ВСУ, но только на добровольной основе.
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