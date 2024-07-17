Угорщина втратила російську нафту: у МЗС поскаржилися на українські санкції

В Угорщині вже намагаються шукати рішення

Постачання російської нафти "Лукойл" до Угорщини було припинено через нещодавнє посилення санкцій з боку України. Вони фактично забороняють компанії використати Україну як країну транзиту для своєї продукції.

Таку заяву зробив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто. Про це пише Bloomberg.

"Mol (угорська компанія, — Ред.) та Lukoil працюють над пошуком рішення", – сказав Сійярто після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у кулуарах засідання ООН у Нью-Йорку.

За словами угорського міністра, "в Україні склалася правова ситуація, через яку "Лукойл" поки що не здійснює постачання до Угорщини".

Варто пояснити, що "Лукойл" постачає нафту до Угорщини через нафтопровід "Дружба" в Україні. Для угорської компанії Mol постачання із РФ забезпечують 2/3 сировини. При цьому Угорщина активізувала енергетичні зв’язки з Росією навіть після вторгнення Москви в Україну, підписавши кілька угод про збільшення постачання природного газу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня поточного року ЄС затвердив 14-й пакет економічних та індивідуальних санкцій щодо Росії. Нові заходи зачеплять такі важливі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля. Також буде ще більш ускладненим обхід санкцій.