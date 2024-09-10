Транзит нефти через Украину: как долго Россия сможет зарабатывать в Европе

Эксперт отмечает, что никакой "зрады" не произошло

Венгерская энергетическая компания MOL достигла договоренности по продолжению транспортировки российской нефти по украинскому трубопроводу. Теперь MOL будет самостоятельно закупать нефть на границе Украины с Беларусью и отвечать за ее доставку на территорию Венгрии. Ранее этим занималась российская компания "Лукойл", но санкции сделали невозможным ее деятельность в Украине. Новое соглашение позволяет MOL выступить посредником и обойти ограничения, фактически остановившие экспорт нефти в Венгрию и Словакию.

"Телеграф" расспросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, что означает это соглашение для Украины, и сколько времени мы еще позволим россиянам зарабатывать на энергоносителях. Кроме того, доктор наук, профессор рассказал, действительно ли Украина подверглась давлению Орбана и не хочет окончательно портить с ним отношения.

"Контракт между Укртранснефтью и Транснефтью остается в силе и без изменений. Речь идет о транзите определенных объемов нефти через Украину", — пояснил специалист.

По его словам, единственное изменение состоит в том, что венгерская компания будет закупать сырье на украинско-белорусской границе. "Это не влияет на ситуацию. MOL обезопасила себя от возможного внесения Транснефти в санкционный список СНБО", — отметил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что Украина просто продолжает выполнять свои обязательства по транзиту согласно части 2-й 276-й статьи Соглашения об ассоциации с ЕС. "Мы не нарушаем никаких санкционных ограничений — ни собственных, ни введенных Евросоюзом. Для трубопроводных поставок нефти сделано исключение, касающееся заводов MOL в Венгрии и Словакии", — подчеркнул Рябцев.

На вопрос о том, сколько еще мы будем разрешать россиянам зарабатывать на энергоносителях, эксперт ответил: "До 2029-2030 года". Вместе с тем, Украина также получает копеечку от этого транзита. Относительно размера доходов Украины, то Рябцев отметил, что все будет зависеть от объемов транспортируемой нефти.

"Украина не снабжает нефтью, а только транспортирует ее с востока на запад, зарабатывая на этом. Это не Украина подписала соглашение, это MOL подписала соглашение с российскими поставщиками", — подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" писал, что поставки российской нефти "Лукойл" в Венгрию были прекращены из-за недавнего ужесточения санкций со стороны Украины. В Венгрии резко раскритиковали эти изменения.