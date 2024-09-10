Транзит нефти через Украину: как долго Россия сможет зарабатывать в Европе
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Эксперт отмечает, что никакой "зрады" не произошло
Венгерская энергетическая компания MOL достигла договоренности по продолжению транспортировки российской нефти по украинскому трубопроводу. Теперь MOL будет самостоятельно закупать нефть на границе Украины с Беларусью и отвечать за ее доставку на территорию Венгрии. Ранее этим занималась российская компания "Лукойл", но санкции сделали невозможным ее деятельность в Украине. Новое соглашение позволяет MOL выступить посредником и обойти ограничения, фактически остановившие экспорт нефти в Венгрию и Словакию.
"Телеграф" расспросил эксперта по энергетике Геннадия Рябцева, что означает это соглашение для Украины, и сколько времени мы еще позволим россиянам зарабатывать на энергоносителях. Кроме того, доктор наук, профессор рассказал, действительно ли Украина подверглась давлению Орбана и не хочет окончательно портить с ним отношения.
"Контракт между Укртранснефтью и Транснефтью остается в силе и без изменений. Речь идет о транзите определенных объемов нефти через Украину", — пояснил специалист.
По его словам, единственное изменение состоит в том, что венгерская компания будет закупать сырье на украинско-белорусской границе. "Это не влияет на ситуацию. MOL обезопасила себя от возможного внесения Транснефти в санкционный список СНБО", — отметил Рябцев.
Эксперт подчеркнул, что Украина просто продолжает выполнять свои обязательства по транзиту согласно части 2-й 276-й статьи Соглашения об ассоциации с ЕС. "Мы не нарушаем никаких санкционных ограничений — ни собственных, ни введенных Евросоюзом. Для трубопроводных поставок нефти сделано исключение, касающееся заводов MOL в Венгрии и Словакии", — подчеркнул Рябцев.
На вопрос о том, сколько еще мы будем разрешать россиянам зарабатывать на энергоносителях, эксперт ответил: "До 2029-2030 года". Вместе с тем, Украина также получает копеечку от этого транзита. Относительно размера доходов Украины, то Рябцев отметил, что все будет зависеть от объемов транспортируемой нефти.
"Украина не снабжает нефтью, а только транспортирует ее с востока на запад, зарабатывая на этом. Это не Украина подписала соглашение, это MOL подписала соглашение с российскими поставщиками", — подытожил эксперт.
Ранее "Телеграф" писал, что поставки российской нефти "Лукойл" в Венгрию были прекращены из-за недавнего ужесточения санкций со стороны Украины. В Венгрии резко раскритиковали эти изменения.