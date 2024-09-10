У Росії загорівся нафтопровід: є загиблі та постраждалі, подробиці (фото)

Троє людей потрапили до лікарні внаслідок події

В Оренбурзькій області Росії сталася пожежа на нафтопроводі, внаслідок чого загинули двоє людей. Прокуратура регіону організувала перевірку за цим фактом.

Інцидент стався у Курманаївському районі під час зварювальних робіт у понеділок, 9 вересня. Трубопровід розташований біля Гаршинського родовища.

"У рамках організованої перевірки будуть встановлені причини та обставини події, а також дана оцінка діям (бездіяльності) уповноважених органів. За підсумками перевірки буде вирішено питання щодо вжиття заходів прокурорського реагування", — повідомили у прокуратурі Оренбурзької області.

МОЗ області заявляє, що внаслідок події на нафтопроводі також є троє постраждалих. Їх доправили до лікарні. Двоє перебувають у тяжкому стані, стан ще одного оцінюється як середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 вересня у Бєлгородській області Росії під час атаки дронами під ударом опинилася нафтобаза. Внаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів. У мережі тим часом з’явилися фото та відео, зроблені неподалік місця події.