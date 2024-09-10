Как сказать на украинском "не по себе": избегаем этой кальки

Советы языковеда по употреблению украинских выражений

В процессе перехода на украинский язык многие встают перед трудностями. Одно из главных препятствий – употребление русских изречений, которые прочно укоренились в повседневной речи. Среди таких выражений – "не по себе".

Александр Авраменко, украинский филолог, предостерегает от буквального перевода фразы "мне не по себе" как "мені стало не по собі". Вместо этого он советует использовать удельно украинское слово "ніяково". "Раджу уникати російського вислову "не по собі", а вживати органічні українські відповідники "ніяково" та "ніяковіти", — отмечает Авраменко.

Например, вместо "Мені стало не по собі через незграбну поведінку колеги" лучше сказать "Мені стало ніяково через незграбну поведінку колеги" або "Я зніяковів через різке зауваження".

В зависимости от контекста можно также использовать другие украинские соответствия:

Почуватися ніяково, незручно, Ні в сих, ні в тих, Моторошно, Недобре, зле.

Важно помнить, что украинский язык богат своими выразительными средствами, которые точно передают разные эмоциональные состояния и ощущения. Использование удельно украинских слов и выражений не только обогащает нашу речь, но и помогает сохранить уникальность и самобытность украинского языка. Следовательно, сознательный подход к выбору слов и постоянная практика помогут каждому из нас улучшить свое владение украинским языком и постепенно избавиться от несвойственных ему конструкций.

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