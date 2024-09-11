Не лише Харків: яким містам буде найважче пережити зиму

Важко буде мешканцям багатьох міст та містечок

Україна готується до складної зими. Через російські обстріли країна втратила половину енергетичних потужностей. У багатьох регіонах діяли погодинні вимкнення електроенергії. Ситуація загострюється після кожної нової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Перший заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко у коментарі "Телеграфу" розповів про підготовку до опалювального сезону та виклики, які чекають на українські міста. За словами Кучеренка, проблеми взимку очікують усю країну. "Україна воює, а Росія закупила в Ірану балістичні ракети", — зазначив депутат.

Щодо підготовки країни до опалювального сезону, то міська влада готується до опалювального сезону, як і щороку, але є технічні, тарифні та боргові проблеми.

Депутат визнав, що ситуація різниться залежно від регіону. "Розумію, наскільки важче це робити в Харкові чи Сумах порівняно зі Львовом, Рівним або Ужгородом", — сказав Кучеренко.

Особливу увагу парламентар звернув на ситуацію в Харкові. За його словами, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про знищення всіх ТЕЦ, які забезпечували місто теплом. "На Харків зараз — пріоритет. Туди завозять мобільні котельні у більшій кількості, ніж в усю країну", — підкреслив Кучеренко.

"Безумовно, у Харкові буде дуже проблемна зима", — прогнозує депутат. Він також додав, що складна ситуація очікується в містах, які зараз перебувають під обстрілами та ракетними атаками. Серед них — Суми та невеликі міста на сході країни.

Кучеренко звернув увагу на особливості ситуації в прифронтових містах: "У Краматорську та інших подібних містах своя ситуація. Таким чином, найскладніша зима очікується на міста східної України, особливо ті, що розташовані близько до лінії фронту або регулярно зазнають обстрілів.

Раніше "Телеграф" писав, що за умови зниження температури до 0 градусів за Цельсієм і навіть нижче українці будуть сидіти без світла по 8-14 годин на добу. В енергосистемі України не вистачатиме від 3 до 5 гігаватів електричної енергії.