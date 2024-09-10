Жорсткі графіки вимкнення світла будуть реальністю цієї зими? Це станеться за однієї умови

Також експерт розповів, чому під час останніх вимкнень найбільше постраждали Київ та Одеса

Як розповідав Президент України Володимир Зеленський ще в червні, Росія знищила уже 9 гігаватів потужності української енергосистеми. Це половина від піку споживання у зимовий період з 2023 до 2024 року. У зв’язку з цим є побоювання про дуже тривалі вимкнення світла (називають страшні цифри у 20-22 годин на добу). "Телеграф" запитав експерта з енергетики Геннадія Рябцева, як відбувається підготовка української енергосистеми до зими.

— Геннадію Леонідовичу, скажіть, чи вдалось відремонтувати наші підстанції, ТЕС і ТЕЦ, чи заготовлено паливо для них тощо…І взагалі, чи будуть українці сидіти взимку без електрики, і якщо так, то наскільки довго?

— Прогноз такий: якщо температура буде нижче нуля, в енергосистемі України не вистачатиме від 3 до 5 гігаватів електричної енергії. Це означає, що графіки погодинних вимкнень електроенергії будуть діяти від 8 до 14 годин на добу".

— Це по всій Україні? Чи лише в Києві? Чи будуть відключення пропорційні потужностям і кількості споживачів? Адже ще в липні в одних містах вимикали на 2 години, а Київ сидів без світла значно довше.

— Це зовсім інше. Ті відключення були спричинені наслідками російських ударів. Зовсім іншими наслідками. Вони негативно вплинули не на всю Україну, а насамперед на Київ та Одесу.

— Тобто ті удари були акцентованими?

Так, вони були акцентовані, але постраждали саме Київ та Одеса, бо припинилось енергопостачання якраз по тій лінії, яка з’єднує Київ з Рівненською АЕС. Було пошкоджено вузли, через які надходить потужність.

Геннадію Леонідовичу, а який ви бачите вихід із цієї ситуації? Покупки за кордоном? Відновлення генерації?

— Нам потрібно відновити наші електростанції та інші об’єкти, але фізично не вистачає часу. Гроші є, можливості є, немає часу. Тому ми точно будемо взимку без світла, проте катастрофи немає, ніхто не буде замерзати.

— Але це знову ж таки за умови, якщо температура повітря падає нижче нуля, правильно? І якщо не буде нових обстрілів.

— Так, якщо буде нижче нуля, то буде 3-5 гігаватів нестачі, 3-5 гігаватів небаланс. Якщо будуть масовані обстріли, то впродовж певного періоду часу можуть виникати проблеми, але це будуть аварійні вимкнення.

Раніше "Телеграф" також розповідав, чи відключатимуть світло в Україні цього тижня. Нардеп дав прогноз.