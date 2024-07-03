Взимку частина українців може лишитися без опалення: експерт назвав причину

Українцям доведеться сильно економити електроенергію

Українцям варто готуватися до важкої зими. Адже багатоповерхівки буде важко забезпечити опаленням. Без подачі тепла ризикують залишитися ті українці, що мешкають вище дев'ятого поверху.

Про це розповів голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв. Такий прогноз він озвучив в ефірі КИЇВ24.

"Взимку опалення будуть подавати. Питання в тому, звідки воно буде генеруватися? А друге питання – як підіймати на багатоповерхівки це опалення? До 9 поверху тиск може дати теплостанції. Я живу у 24 поверховому будинку, тут буде важка ситуація, якщо не забезпечити насосну групу додатковими генераторами", — сказав Станіслав Ігнатьєв.

На його думку, така ситуація може викликати паніку на ринку паливно-мастильних матеріалів і АЗС.

Він додав, що найближчим часом буде зрозуміло, який об’єм палива необхідний, щоб забезпечити генератори по будинках. При цьому голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики зауважив, що це колосальний об’єм.

Вже зараз в Україні через нову хвилю відключень світла виникло непередбачуване різке зростання попиту на різного роду повербанки та зарядні станції. Це призвело до того, що багатьох моделей вже немає у продажу. На ті, що залишилися, ціни підскочили вдвічі.

Раніше "Телеграф" писав, що у Міненерго назвали головний прилад, який зараз створює проблему для енергетичної інфраструктури. Ним виявився кондиціонер, який став дуже популярним на тлі аномальної спеки.