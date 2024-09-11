Не только Харьков: каким городам будет труднее всего пережить зиму

Трудно будет жителям многих городов и городков

Украина готовится к сложной зиме. Из-за российских обстрелов страна потеряла половину энергетических мощностей. Во многих регионах действовали почасовые отключения электроэнергии. Ситуация накаляется после каждой новой атаки на энергетическую инфраструктуру.

Первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии "Телеграфу" рассказал о подготовке к отопительному сезону и вызовах, которые ждут украинских городов. По словам Кучеренко, проблемы зимой ждут всю страну. "Украина воюет, а Россия закупила у Ирана баллистические ракеты", — добавил депутат.

Что касается подготовки страны к отопительному сезону, то городские власти готовятся к отопительному сезону, как и каждый год, но есть технические, тарифные и долговые проблемы.

Депутат признал, что ситуация отличается в зависимости от региона. "Понимаю, насколько труднее это делать в Харькове или Сумах по сравнению со Львовом, Ровно или Ужгородом", — сказал Кучеренко.

Особое внимание парламентарий обратил на ситуацию в Харькове. По его словам, премьер-министр Денис Шмигаль сообщил об уничтожении всех ТЭЦ, которые снабжали город теплом. "На Харьков сейчас — приоритет. Туда завозят мобильные котельные в большем количестве, чем во всю страну", — подчеркнул Кучеренко.

"Безусловно, в Харькове будет очень проблемная зима", — прогнозирует депутат. Он также добавил, что сложная ситуация ожидается в городах, которые находятся под обстрелами и ракетными атаками. Среди них – Сумы и небольшие города на востоке страны.

Кучеренко обратил внимание на особенности ситуации в прифронтовых городах: "В Краматорске и других подобных городах своя ситуация. Таким образом, самая сложная зима ожидает города восточной Украины, особенно те, которые расположены близко к линии фронта или регулярно подвергаются обстрелам.

Ранее "Телеграф" писал, что при снижении температуры до 0 градусов по Цельсию и ниже украинцы будут сидеть без света по 8-14 часов в сутки. В энергосистеме Украины будет не хватать от 3 до 5 гигаваттов электрической энергии.