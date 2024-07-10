За сушіння рушників доведеться доплачувати: в одній із областей України подорожчає опалення

Жителям Черкас докладно пояснили, чому сума у платіжках зросте

Наступного опалювального сезону подорожчає опалення. Мораторій на підвищення тарифів на тепло, який було запроваджено на час воєнного стану, перестане діяти, але лише в одній області.

Йдеться про Черкаси, повідомляє видання "На пенсії". Керівник КП "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась розповів, чому було ухвалено таке рішення.

За його словами, споживачі у Черкасах будуть змушені платити не лише за саме теплопостачання, а й додатково за "втрату функціонування системи" у рамках чинних нормативів. Додаткові витрати тепла потрібні на сушарки для рушників, які встановлені практично в кожній ванній кімнаті.

Як пояснив Павло Карась, під час руху теплоносія по трубах сушка для рушників стає частиною опалювальної системи й частина теплової енергії втрачається. Саме за цю витрату і платитимуть споживачі.

Він підкреслив, що тариф на саме опалення залишиться незмінним, але суми у платіжках все одно зростуть через додаткову плату.

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