"У нас є лише три-чотири місяці": Зеленський звернувся до партнерів щодо відновлення енергосистеми України

Країни-союзниці можуть допомогти

Україна має максимально відновити всі енергетичні потужності, які постраждали внаслідок російських обстрілів, до зими. Та цьому мають посприяти країни-союзниці, які можуть надати необхідне обладнання та фінансову підтримку.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час Ukraine Recovery Conference, яка проходить у Берліні 11-12 червня. Глава держави наголосив, що важливо реагувати тут і зараз.

"У коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергообʼєктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо. Протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій, пряму фінпідтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз. Зберегти нормальне життя", — сказав Володимир Зеленський.

Зауважимо, що гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота наголосив на тому, що Україна не зможе швидко відновити зруйновані Росією енергооб’єкти. А якщо союзники й надалі вестимуть нерішучу політику, то країні загрожує енергетична катастрофа.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, в українській енергетиці наразі дуже складна та напружена ситуація, втрачено понад 9 ГВт потужностей генерації. Задля виправлення цього розроблено стратегію з п'яти блоків.