Ракети для HIMARS, патрони і не тільки: США оголосили про новий пакет допомоги Україні

У Пентагоні докладно розповіли, що увійшло до нового пакету допомоги

США виділили новий пакет військової допомоги для України на 125 млн доларів. До нього увійшли артилерійські снаряди, ракети та інше озброєння.

Про це повідомили у Міноборони США 9 серпня. Це вже 63 транш допомоги американського уряду Силам оборони України.

"Цей пакет надасть Україні додаткові можливості для задоволення її найнагальніших потреб, включаючи можливості протиповітряної оборони; багатоцільові радари для виявлення та протидії артилерії противника; і протитанкову зброю", — сказано в повідомленні.

Пакет включає:

ракети Stinger;

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та 105 мм;

багатоцільові радари;

ракети з трубчастим пуском, оптичним стеженням та провідним наведенням (TOW);

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

високомобільні багатоцільові колісні автомобілі швидкої допомоги (HMMWV);

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

обладнання захисту критично важливої національної інфраструктури; а також

запасні частини та допоміжне обладнання.

Нагадаємо, що попередній пакет допомоги Байден виділив Україні 29 липня поточного року на 200 млн доларів. А перед цим президент США Джо Байден під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона оголосив про військову допомогу на 225 млн доларів.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина також надала Україні військову допомогу. У пакет увійшли танки "Leopard 1A1", ЗРК IRIS-T та реактивні артилерійські системи HIMARS.