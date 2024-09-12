Точно без поваги до України: Зеленський "проїхався" по Бразилії та Китаю і різко розкритикував їх "мирний план"

Пропозиція з урегулювання війни є деструктивною політичною заявою

Президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання російсько-української війни, яку висунули Бразилія та Китай. Він вважає, що уряд Бразилії є проросійським.

Про це він сказав в інтерв’ю бразильському виданню Metrópoles. Глава держави пригадав зустріч із бразильським президентом Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою і сподівався, що його зрозуміють.

За словами українського президента, він хотів побачити в діях свого бразильського колеги "розуміння, що відбувається, а не просто політичне примирення".

"Що значить "просто сісти й поговорити"?Не можна казати, що просто ми повинні робити кроки один одному назустріч. Що за "один одному"? Путін зайшов, вбив людей, захопив території, а тепер Лула каже: "Хай вони поговорять", — заявив Зеленський.

Він також вважає, що китайсько-бразильська пропозиція з урегулювання війни в Україні є деструктивною політичною заявою, щодо якої не консультувалися з Києвом. За його словами, він пропонував бразильському президенту та китайській стороні працювати над мирним планом разом. А проте він вважає, що свій план Бразилія узгодила з Росією.

"Ми ж не дурні. Для чого цей театр. Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", — каже глава української держави.

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії — що відомо

Нагадаємо, що 23 травня уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між РФ та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру, передавало CNN Brasil. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

Китай і Бразилія у своєму плані пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "ненагнітання ситуації будь-якою стороною".

Пізніше МЗС Китаю заявило, що його спільний з Бразилією план схвально оцінили понад 110 країн.

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