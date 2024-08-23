Вже говорив про це з Путіним. Чи привезе прем'єр Індії мир в Україну

Прем’єр Індії не намагається нав’язати власний мирний план.

У п’ятницю, 23 серпня, до України з першим в історії двосторонніх відносин візитом прибуде прем’єр-міністр Індії. Очікуються переговори Нарендри Моді з президентом Володимиром Зеленським та підписання низки документів.

Про цілі візиту індійського прем’єра "Телеграф" поспілкувався з політологинею, головою правління "Східноєвропейського інституту розвитку" Мрідулою Гош.

Питання миру

Прем’єр Моді анонсував, що в Києві він планує обговорити можливість мирного врегулювання війни між РФ та Україною. У липні це питання було в центрі його зустрічі з Володимиром Путіним в Москві.

— Він говорив із Путіним про ці речі. І 9 липня, коли пан Моді робив імпровізовану пресзаяву за результатами, чітко сказав, що вони висловилися з приводу України, і що поважають позиції один одного. Тобто, вже було підкреслено, що їхні з Путіним позиції різняться, — пояснює експертка. — Прем’єр Моді чітко усвідомлює тлумачення миру по-путінськи й тлумачення миру пана Зеленського та бачить розбіжності.

Політологиня нагадує, що візиту індійського прем’єра до Києва передували численні двосторонні прямі контакти високопосадовців обох країн та, власне, особисті зустрічі лідерів держав, в тому числі на полях саміту Великої сімки в Італії.

— Під час візитів до воюючої країни головні запитання "Як вийти з цієї ситуації?", "Що треба робити, щоб зупинилася війна?" — я думаю, про це вже неодноразово говорили прем’єр Моді з президентом Зеленським. І зараз робитимуть це ще раз. Але не хотілося б, знаєте, ворожити на кавовій гущі, роблячи припущення, — каже експертка.

Вона наголосила: на відміну від деяких інших політиків, індійський прем’єр не намагається нав’язати власний мирний план.

— Бразильський лідер виходить зі своїми "формулами миру". Потім прем’єр Угорщини Орбан і Китай виходять зі своїми. Натомість Моді не висуває якісь свої "формули миру". Він лише робить заяви й скромно знає своє місце: що не йому вирішувати питання України та Росії, — каже політологиня.

Оборонний сектор і літаки

Як пояснює Мрідула Гош, поза політичним контекстом зустрічі, Індія та Україна можуть бути зацікавлені у співробітництві у сфері доступних та ефективних військових технологій.

— Боєздатність України вражає весь світ. Є дуже серйозно розвинені технології, які можуть ефективно вражати цілі, але при цьому бути бюджетними.

Ефективні, але дешевші технології — це те, на чому вся наша промисловість, в принципі, побудована. Бо ми не завжди могли отримати західні технології, натомість часто виробляли свої. Візьмемо, наприклад, галузь фармацевтики. Великі гіганти нам не давали потрібного, тому ми почали виробляти генерики (відтворені аналоги препаратів. — Ред.). І сьогодні 60% чи 70% цих генериків від нас імпортують США. Індія є глобальним фармацевтичним гігантом.

Військово-промисловий комплекс Індії — ще один приклад. Дуже багато зараз ми виробляємо у себе, і це є політика пана Моді "Make in India". Він робить наголос на виробництві всередині країні, що дає додаткові робочі місця людям і так далі. Тому, можливо, українські технологічні компанії можуть бути зацікавлені, щоби виробництво було в Індії, — додає Мрідула Гош.

До повномасштабного вторгнення українське державне підприємство "Антонов" планувало укласти контракти з індійськими партнерами на розробку та виготовлення локалізованих в Індії оновлених транспортних літаків.

Russia goodbye?

Також політологиня розвінчує інформацію про залежність Нью-Делі від Москви в плані озброєння. Пані Гош наводить цифри, посилаючись на дані Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру: 2009 року залежність Індії від РФ становила 76% всього оборонного комплексу. Але 2019 року — вже 36%.

— Є віддалення від Росії, і це відбувається дуже поступово. Сьогодні РФ не може постачати зброю і не робить цього давно.

А Індія, наприклад, потребує ремонту техніки. Можливо, зараз Польща буде цим займатися, бо має потрібні технології зі старих часів. Мені здається, що пан Моді на Східну Європу звертає нову увагу. Це те, чого не було. Адже завжди існувала ця сфера впливу Росії, — пояснює експертка.

Під час свого третього строку на посаді прем’єр Моді може "стукати у нові двері" в Східній Європі, аби шукати нові союзи та партнерства, додає Мрідула Гош.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Індія закликала своїх громадян евакуюватися з трьох прикордонних регіонів РФ.