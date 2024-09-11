"Зрада" скасовується? Зеленський відреагував на "мирний план Шольца"

Росію змусять закінчити війну

Київ нічого не знає про мирний план канцлера Німеччини Олафа Шольца та сумнівається, що він існує. Однак Україна має свій план і він багато в чому залежатиме від дій партнерів.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час бесіди із журналістами на саміті Кримської платформи у середу, 11 вересня. За його словами, не може бути жодних планів щодо України без участі України в їхньому обговоренні.

"Я не впевнений, що такий план навіть існує", — сказав глава держави.

При цьому він уточнив, що план перемоги неодмінно буде обговорено з партнерами та багато в чому залежить від підтримки США.

"Це план серйозного посилення України, який матиме і психологічний, і політичний та різного характеру щодо озброєння, вплив на рішення Росії завершити цю війну. Цей план обов’язково має бути презентований до другого Саміту миру для того, щоб змусити Росію дипломатично закінчити війну", — Зауважив він.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що канцлер Німеччини Олаф Шольц нібито готує мирну ініціативу, згідно з якою частина української території залишиться під російською окупацією.

Після цього глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Росія не готова до переговорів і висловила сумнів, що Володимира Путіна взагалі вдасться посадити за стіл переговорів.