Точно без уважения к Украине: Зеленский "проехался" по Бразилии и Китаю и подверг резкой критике их "мирный план"

Предложение по урегулированию войны является деструктивным политическим заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике предложение урегулирования российско-украинской войны, которое выдвинули Бразилия и Китай. Он считает, что правительство Бразилии является пророссийским.

Об этом он сказал в интервью бразильскому изданию Metrópoles. Глава государства вспомнил встречу с бразильским президентом Луизом Инасио Луло да Силвой и надеялся, что его поймут.

По словам украинского президента, он хотел увидеть в действиях своего бразильского коллеги "происходящее понимание, а не просто политическое примирение".

"Что значит "просто сесть и поговорить"? Нельзя говорить, что просто мы должны делать шаги друг другу навстречу. Что за "друг другу"? Путин зашел, убил людей, захватил территории, а теперь Лула говорит: "Пусть они поговорят", – заявил Зеленский.

Он также считает, что китайско-бразильское предложение по урегулированию войны в Украине является деструктивным политическим заявлением, по которому не консультировались с Киевом. По его словам, он предлагал бразильскому президенту и китайской стороне работать над мирным планом вместе. Однако он считает, что свой план Бразилия согласовала с Россией.

"Мы же не дураки. Зачем этот театр. То есть вы проговорили с Россией какую-то инициативу, выдвинули ее и говорите: "Давайте такую инициативу". Это точно не о справедливости, не о ценностях, точно без уважения к Украине, к территориальной целостности, о которой так много говорят и Китай, и Бразилия», — говорит глава украинского государства.

Мирное предложение Китая и Бразилии – что известно

Напомним, что 23 мая правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между РФ и Украиной, выступая за политические переговоры по достижению мира, передавало CNN Brasil. Страны также просили поддержки международного сообщества.

Китай и Бразилия в своем плане предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "ненагнетание ситуации любой стороной".

Позже МИД Китая заявил, что его общий с Бразилией план одобрительно оценили более 110 стран.

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