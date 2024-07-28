Зеленський назвав термін, коли буде готовий мирний план щодо закінчення війни

Глава держави назвав головну вимогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план для другого Саміту миру буде готовий до листопада. Йому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю японському телеканалу NHK. Він наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

"Терпіння, допомога і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого закінчення війни", – сказав Володимир Зеленський в розмові.

Він додав, що США та Європа показують свою об'єднаність, що створює додатковий тиск на Москву, і показує, що у неї "немає жодних шансів".

За його словами, Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності та створення дорожньої карти для досягнення миру.

"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", — анонсував президент.

Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з республіканським кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, він сказав Трампу, що Володимир Путін є "вбивцею" України.

"Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів", – пояснив український президент. Він також розповів, що запросив кандидата в президенти США відвідати Україну, щоб "побачити на власні очі", якою є ситуація в країні.

NHK передає, що у липні офіційні особи Києва контактували з президентськими кампаніями Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.

"Ми контактували з його (Трампа – ред.) командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", – розповів Зеленський.

Другий саміт миру

Україна планує скликати другий Глобальний саміт Миру до того, як в США пройдуть президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участі представників Росії. Але пізніше стало відомо, що в Кремлі вже відмовились від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".