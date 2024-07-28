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Зеленський назвав термін, коли буде готовий мирний план щодо закінчення війни

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Володимир Зеленський Новина оновлена 28 липня 2024, 19:21
Володимир Зеленський. Фото Колаж "Телеграф"

Глава держави назвав головну вимогу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план для другого Саміту миру буде готовий до листопада. Йому передуватиме низка переговорів з різними країнами щодо територіальної цілісності України.

Про це глава держави розповів в інтерв'ю японському телеканалу NHK. Він наголосив, що не може реагувати на заклики до припинення вогню, поки Росія продовжує окупувати українську територію.

"Терпіння, допомога і дипломатичний тиск – ось три фактори для справедливого закінчення війни", – сказав Володимир Зеленський в розмові.

Він додав, що США та Європа показують свою об'єднаність, що створює додатковий тиск на Москву, і показує, що у неї "немає жодних шансів".

За його словами, Київ розпочинає детальні дискусії з третіми країнами щодо територіальної цілісності та створення дорожньої карти для досягнення миру.

"Я доручив це завдання Офісу президента та дипломатичним командам. План буде готовий до кінця листопада", — анонсував президент.

Зеленський також розповів, що 19 липня, під час телефонної розмови з республіканським кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, він сказав Трампу, що Володимир Путін є "вбивцею" України.

"Важливо розуміти, з ким ми маємо справу. Дуже важливо, щоб Трамп це розумів", – пояснив український президент. Він також розповів, що запросив кандидата в президенти США відвідати Україну, щоб "побачити на власні очі", якою є ситуація в країні.

NHK передає, що у липні офіційні особи Києва контактували з президентськими кампаніями Дональда Трампа та віцепрезидентки США Камали Гарріс.

"Ми контактували з його (Трампа – ред.) командою. Трамп сказав мені, що він доступний для будь-яких питань, і що у мене є його номер телефону", – розповів Зеленський.

Другий саміт миру

Україна планує скликати другий Глобальний саміт Миру до того, як в США пройдуть президентські вибори. При цьому другий саміт планується проводити за участі представників Росії. Але пізніше стало відомо, що в Кремлі вже відмовились від участі у глобальній конференції. Там заявили, що у чутках про запрошення представника Росії побачили нібито ультиматум.

Раніше "Телеграф" писав, що з 15 по 16 червня Україні вдалося зібрати на першому Глобальному саміті миру в Швейцарії близько 100 делегацій з різних частин світу. Підсумкове комюніке із закликом до ядерної та продовольчої безпеки, а також повернення усіх викрадених дітей та українських військовополонених підписали 78 присутніх держав, що швейцарська сторона назвала "хорошим результатом".

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#Володимир Зеленський #Мирний план #саміт миру