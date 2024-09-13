Реформы надоели? В профсоюзе работников образования назвали два условия, которые удержат учителей в школе

Каждое правительство и профильный министр хотят строить Минобразования по-своему

Очень низкие зарплаты в украинской системе образования являются основной причиной массовых увольнений учителей. Однако есть еще один фактор, негативно влияющий на ситуацию в МОН.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Профсоюза работников образования и науки Украины Сергей Романюк.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Для помощников нардепов деньги есть, а для учителей нет": власти озвучили вариант, как поднять зарплаты педагогам".

– Действительно, уровень заработной платы в отрасли, не отвечающий никаким критериям, влияет на решение педагогов уходить из школы, – говорит эксперт. – А второе – это постоянные реформы, их вводит каждое правительство и профильный министр. Но людям нужны не они, а нормальные условия работы и уровень зарплаты.

В то же время мы видим пренебрежительное отношение к статусу учителя, попытку сделать его ответственным буквально за все, что происходит в обществе. И все это вместе заставляет людей уходить из профессии и искать применение своим знаниям в другой сфере.

Работник профсоюза подчеркнул, что педагогические кадры быстро не восстанавливаются.

– И это будет иметь даже большие последствия, чем образовательные потери, о которых сейчас все говорят. Уже министр образования Оксен Лесной говорит о дефиците учителей информатики, математики, английского языка. И ситуация будет только ухудшаться как из-за соответствующей демографической ситуации, так и из-за уменьшения государственного заказа.

Напомним, "Телеграф" писал о реформе старшей школы: 11-летку отменят, а число предметов сократят с 17 до 12-ти.