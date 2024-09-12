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Українці дуже часто роблять цю помилку: як правильно сказати українською "наступним чином"

Автор
Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Українська мова
Українська мова. Фото Колаж "Телеграфу"

Це потрібно запам'ятати раз та назавжди

Дедалі більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають опановувати державну. Однак багато в кого виникають труднощі з перекладом деяких слів і виразів.

Зокрема, це стосується російської фрази "следующим образом", яку перекладають як "наступним чином". Про це розповів український мовознавець та відомий вчитель Олександр Авраменко.

"По-перше, зробити не "слідуючим чином", адже слова "слідуючий" немає в українській мові. І не "наступним чином"… Бо "наступний" — це той, хто йде або з'являється слідом за кимось або чимось. Найближче, після когось. Тобто, коли мова йде про чергу", — наголосив він.

Мовознавець зазначив, що є тільки один правильний варіант перекладу: "зробити таким чином". Авраменко пояснив, що російське слово "следующий" в українській мові має два відповідники: "наступний" і "такий", і вони мають різні значення.

"Я вам хочу розповісти не про "наступне", а "таке". Мені треба підготувати не "наступні" документи, а "такі" документи", — підкреслив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, як правильно замінити українською кальковану конструкцію "в першу чергу". Ця фраза походить з російської мови і, на жаль, не відображає всього багатства української лексики.

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#Українська мова #Олександр Авраменко #Правопис